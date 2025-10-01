El sector hortofrutícola factura mil millones al año y genera 3.000 empleos

ICAL

El sector hortofrutícola de Castilla y León incrementó un 77 por ciento sus exportaciones en el último lustro, hasta alcanzar los 287,6 millones de euros, según destacó hoy la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, durante su visita a la feria Fruit Attraction, un certamen de “referencia mundial” que cuenta con más de 2.500 empresas de 64 países y la participación de 120.000 profesionales de 150 países.

“Venimos aquí a poner en valor a todos estos productores de Castilla y León que tienen la capacidad de generar más de 1.000 millones de euros de facturación y alrededor 3.000 puestos de trabajo”, señaló la consejera que visitó el expositor de la Comunidad, en el que se presentan cinco empresas y cuatro figuras de calidad, y se acercó también a alguna de las 22 empresas de Castilla y León que acuden a esta cita con un expositor propio.

“Desde ‘Tierra de Sabor’ estamos apostando por promocionar todos nuestros productos en distintas ferias y además, como ya ha anunciado el presidente, Alfonso Fernández Mañueco, a partir del año que viene los expositores que quieran acudir bajo estos stands lo harán de una forma gratuita”, indicó.

En lo referente a las exportaciones, según informó la Junta, las ventas se concentran en una amplia gama de productos en los que Castilla y León ocupa posiciones de liderazgo nacional como la patata, la zanahoria, las fresas, el maíz dulce, los frutos rojos, los ajos, los puerros, las cebollas y las conservas vegetales. Y es que, según los datos oficiales, la Comunidad lidera la producción española de zanahoria (46 por ciento), patata (42 por ciento) y de puerro, con el 36 por ciento.

A ello se suma su liderazgo europeo en la producción de planta madre de fresa y frambuesa, con más del 90 por ciento del total nacional, y un peso destacado en frutales como la manzana de mesa, con más de 2.000 hectáreas cultivadas, especialmente en la provincia de Soria. “Estos resultados demuestran que nuestros agricultores y empresas están sabiendo competir en los mercados internacionales gracias a la calidad de sus producciones y al esfuerzo constante por innovar y adaptarse a la demanda”, apuntó la consejera.

La consejera resaltó también el papel de las Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH) “constituidas a iniciativa de los productores para agrupar la oferta y lograr una mejor posición en la cadena de valor”. Asimismo, puso en valor las etiquetas de Denominación de Origen Protegida y de Marcas de Garantías, “como la manzana y la pera de El Bierzo, la castaña o la cereza también de la provincia de León”.

“Seguiremos apostando por esas figuras de calidad ayudando a los productores en todos los trámites. Tenemos un claro compromiso desde la Junta de Castilla y León para apostar por nuestro sector agrario, por nuestros productores y por nuestra industria alimentaria. Por eso, una vez más estamos aquí con ellos. Queremos trasladarles el apoyo incondicional de la Junta de Castilla y León para que sigan creciendo y para que podamos seguir presumiendo de que somos líderes en muchos productos”, subrayó González Corral.

Para consolidar este crecimiento, según la consejera, son fundamentales “los programas escolares de frutas y hortalizas” que permiten que los más pequeños de las casas “se acostumbren y se habitúen a esta alimentación tan sana y saludable”. En el último curso escolar, 2024-2025, participaron 139.665 alumnos de más de 639 centros educativos, según los datos de la Junta.