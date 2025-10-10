La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, inaugura el Encuentro de Asociaciones de Mujeres con motivo del Día Internacional de la Mujer Rural

Familia anuncia nuevas medidas de conciliación laboral adaptadas al medio rural

Juanma de Saá / ICAL

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y las federaciones de asociaciones de mujeres rurales de Castilla y León colaborarán en el diseño y la puesta en marcha de políticas de conciliación adaptadas a las necesidades del mundo rural.

El objetivo es cubrir períodos que aún no son lectivos pero en los que programas del Gobierno autonómico, como ‘Conciliamos’, ya han finalizado, como sucede en las dos primeras semanas de septiembre.

“Castilla y León es una comunidad eminentemente rural, con 2.248 municipios, de los que 2.119 tienen menos de 2.000 habitantes y casi la mitad de las personas que viven en el entorno rural son mujeres, que ayudan a revitalizar nuestros pueblos, a dinamizarlos y a darles vida y generar oportunidades”, destacó la vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco,

“Firme compromiso”

“El 54 por ciento de las personas que emprenden en el mundo rural son mujeres. Quizá sea un dato más desconocido. Desde la Junta, tenemos el firme compromiso de ayudarlas con distintas líneas y subvenciones porque ellas fijan población en nuestro mundo rural”, añadió.

En este sentido, la vicepresidenta hizo hincapié en el asociacionismo materializado en la Red de Federaciones de Mujeres Rurales, en la que están las siete asociaciones de Castilla y León” y apostilló: “Muchas mujeres son mayores y, precisamente, ese asociacionismo nos ayuda a luchar contra la soledad no deseada, que afecta mucho a la población mayor del mundo rural”.

Isabel Blanco hizo estas declaraciones en la bodega Monte la Reina, en el término municipal de Toro (Zamora), adonde acudió para participar en Encuentro de Asociaciones de Mujeres con motivo del Día Internacional de la Mujer Rural, que se celebrará el próximo día 15 de octubre. El encuentro fue organizado por la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales de Castilla y León ‘Fademur’.

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades incidió en el “compromiso firme” por “generar empleo, oportunidades y vida” en el mundo rural. “La Junta y Fademur llevan años trabajando conjuntamente a través de la Red de Igualdad de la Mujer Rural impulsada por el Ejecutivo autonómico, un espacio de intercambio de experiencias y configuración de sinergias que promueven el cada vez mayor protagonismo de la mujer en la vida económica, social y laboral de los municipios”, subrayó.

Asimismo, destacó el trabajo de agricultoras, ganaderas, artesanas, transformadoras y emprendedoras que desarrollan su proyecto profesional en un pueblo de la Comunidad autónoma, a quienes ha agradecido su “trabajo, valentía y tenacidad” y apostilló: “La Junta apoya a este colectivo para que continúe ejerciendo el papel de motor económico del mundo rural autonómico”.

De esta forma, calificó de “indispensable” el trabajo de entidades como Fademur, que desarrolla una labor “crucial” de “concienciación social por la igualdad” y que “colabora» en la implantación de las políticas del Ejecutivo autonómico para la mejora de las condiciones de vida de este colectivo.

“Esta y las otras seis federaciones de la Red han puesto en marcha, junto al Gobierno autonómico, planes de formación para el empleo mediante los que se forma a las mujeres rurales en tecnologías de la información y de la comunicación orientadas al sector agrario o, en el ámbito digital, para aquellas emprendedoras cuya herramienta principal sea Internet”, precisó.

Empresas

Blanco Llamas recordó el Plan Estratégico para la Igualdad de Género 2022-2025, que cuenta con una línea específica destinada a ligar igualdad e innovación en los pequeños municipios a través de medidas que mejoran el acceso de las mujeres rurales a recursos económicos, tecnológicos, sociales y participativos para que puedan llevar a cabo sus proyectos.

“Tenemos la red de empresas comprometidas con la igualdad, que se va incrementando año a año, con compañías asentadas en el mundo rural”, en alusión a firmas como Cobadu, Gaza, Caja Rural de Zamora, Galletas Gullón y Acor, entre otras.

“También se imparte, junto a la Fundación Eliza, el programa formativo ‘Ganadería 4.0: innovación y gestión eficiente’, destinado a formar en competencias digitales a mujeres ganaderas del sector lechero, además de otras áreas como automatización y análisis de datos, manejo animal y gestión empresarial. En las ediciones de 2025 están participando 32 personas”, anotó.

También mencionó el proyecto ‘Liderar el cambio’, dirigido a mujeres directivas de las federaciones y asociaciones implantadas en el mundo rural para que adquieran conocimientos en apartados como gestión de proyectos y en cuya tercera edición participan 29 mujeres.

La promoción del emprendimiento y del liderazgo femenino en el mundo rural también es el propósito del convenio suscrito con el Consejo de Cámaras de Comercio, a través del cual se ayuda y asesora a las mujeres que quieren montar su propio negocio.