La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, visita a los participantes de ''''Conciliamos Navidad''''.

Familia ha resuelto ya la concesión de 16.360 bonos infantiles de 200 euros

ICAL

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, destacó hoy que el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) recoge la concesión de un total de 16.360 bonos infantiles, dotados con 200 euros, como resultado de una resolución parcial de la convocatoria, tras recibir más de 35.000 solicitudes.

Blanco matizó, en su visita a un colegio de Salamanca, que el resto de las solicitudes presentadas y que no se incluyen en esta primera resolución, se encuentran pendientes de subsanaciones y comprobaciones necesarias, y serán resueltas “en las próximas semanas”.

El presupuesto total asignado para esta convocatoria es de 16 millones de euros. Se trata de una ayuda de 200 euros por cada menor a cargo de entre cuatro y 12 años para contribuir a la conciliación familiar. En esta primera resolución 11.911 familias recibirán un total de 16.360 bonos, ya que muchas familias cuentan con varios menores a su cargo.

“La Junta de Castilla y León es plenamente consciente de las nuevas realidades y necesidades familiares y de ahí su impulso con nuevas medidas en materia de familia”, refirió la consejera, quien concluyó que el bono infantil es “un apoyo e incentivo más para facilitar la crianza de los hijos, la conciliación de la vida familiar, personal y laboral y un reconocimiento a las familias por su aportación a la sociedad”.