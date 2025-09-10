Feria de Valladolid se viste de gala para abrir su espacio de ocio y compras en el 60 aniversario del recinto

La Feria de Valladolid abrió este miércoles las puertas de una edición especial de su evento más longevo, ya que se cumplen 60 años de la inauguración del recinto, construido precisamente para albergar la primera Feria Regional de Muestras. El lema ‘Feria, tu espacio de ocio y compras’ define los contenidos de este certamen, en el que comparten protagonismo la heterogénea exposición comercial, las diferentes propuestas de entretenimiento para todos los públicos y el turismo, con cerca de un centenar de empresas participantes. La cita, abierta hasta el domingo, tendrá horario de 11.30 a 21 horas, con entrada gratuita.

A la inauguración acudieron, entre otros, el alcalde, Jesús Julio Carnero, el presidente de la Diputación, Conrado Íscar; el delegado del Gobierno, Nicanor Sen; la directora general de Comercio de la Junta, María Pettit, y el presidente del Comité Ejecutivo Feria de Valladolid, Víctor Caramanzana, quien recordó que “hoy es un día especial porque hace seis décadas que se hizo la primera” edición y aseguró que la institución está “muy orgullosa de cumplir esta cantidad de años” y que para la feria “lo es todavía más porque sigue siendo una herramienta para conseguir que la economía de Valladolid y de Castilla y León sea más productiva, sea más competitiva”.

En este sentido, justo antes de alzar las banderas y de que sonara el himno nacional para cortar la cinta que oficializaba el arranque, Caramanzana destacó que Feria “ha conseguido durante estos 60 años ser un referente a nivel de España” y expuso que es una de las diez “mejores de España”. Aprovechó este momento para precisar que este resultado se ha alcanzado sin vuelos internacionales. “Vamos a intentar que esto se consiga en el futuro”, incidió, antes de afirmar que el certamen “sigue teniendo ese carácter local que ayuda a las Fiestas de Valladolid a ser mejores, que da un componente gastronómico, un apoyo al comercio”.

Por su parte, el regidor agradeció el papel de la Junta y la Diputación Provincial, todos miembros del consorcio ferial; y añadió que el certamen que hoy se inaugura “poco tiene que ver con el arranque” en 1965, algo que achacó a “las nuevas tecnologías y a la evolución, en definitiva, de la sociedad, que ha hecho que la feria tenga otra dinámica”, con “tres puntos relevantes”, según dijo, el ocio, el comercio y el turismo”. “En ese sentido, remarcó, “tiene mucho que ver con su origen”.

Carnero destacó “aquellos encuentros de carácter comercial que se puedan producir”, pero también puso en valor una exposición y actividades sobre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; la variedad de vehículos de ocasión y el caravaning, que “toma cada día mayor auge desde el punto de vista turístico, tanto en la provincia como en la ciudad”, así como una “miniferia” dedicada al mundo de las hamburguesas, ‘Burger Revolution’, con la presencia de “algunas de las mejores hamburguesas de España”.

Muestra de recuerdos

Precisamente, y dada la edición especial por el 60 aniversario, el primer punto de interés para los visitantes es la denominada ‘muestra de recuerdos’, instalada en el vestíbulo principal, a través de la que se evocan momentos destacados de la historia de Feria de Valladolid, desde el cartel diseñado para el certamen de 1935, celebrada en el Campo Grande, hasta proyectores del antiguo teatro, ubicado donde hoy se enclava el Auditorio 1.

Se pueden ver catálogos de diferentes ferias, el primer libro de actas de la institución ferial, fotos o firmas de personalidades que visitaron el certamen en décadas pasadas, desde Miguel Delibes hasta Carmen Sevilla, Paquita Rico, Félix Rodríguez de la Fuente o Concha Velasco.

Esta puerta de entrada, en cuya puesta en escena colabora la Caja Rural de Zamora, explica también la evolución de los modelos feriales, desde la única Feria de Muestras de los años 60 hasta la aparición de salones monográficos, del turismo de congresos o los versátiles usos sociales y culturales del recinto, desde el hospital de campaña instalado durante la pandemia hasta conciertos multitudinarios o la gala de entrega de los Premios Goya.

La exposición comercial que presentan el centenar de empresas participantes es el eje en torno al que se articulan las propuestas de entretenimiento, entre las que destaca como novedad una exposición de tractores clásicos. La Fundación Caja Rural de Zamora colabora en esta muestra de 26 vehículos que fueron fabricados entre los años 1923 y 1972 por compañías alemanas, francesas, italianas, austriacas, británicas, estadounidenses, etc., restaurados por el coleccionista segoviano José Luis Horcajo y que habitualmente se encuentran en su Museo del Tractor.

En estas cinco jornadas el pabellón 1 será el escenario de competiciones de baloncesto, tanto en la modalidad de 3×3 como de 5×5, organizadas por la Federación de Castilla y León y en las que participarán alrededor de 70 equipos de todas las categorías.

La plaza principal del recinto alberga el parque de aventuras infantil, con una decena de elementos como hinchables, camas elásticas, circuitos, etc. además de ludoteca para los más pequeños. Este parque infantil tiene un precio de 10 euros, con una pulsera para todo un día (acceso ilimitado a todas las atracciones cumpliendo requisitos de edad y estatura). El acceso individual para adultos es de dos euros.

Feria es un espacio multisectorial en el que el centenar de expositores que participan este año presentan desde nuevos modelos de automóviles hasta accesorios de bisutería, caravanas, alimentación, mobiliario, menaje, decoración, servicios de energía, etc. Acuden empresas familiares, pymes y grandes compañías procedentes de 13 comunidades autónomas españolas, Portugal, Marruecos, India y Latinoamérica.

Como cada edición, se incorporan nuevos participantes entre los que figuran nombres como TotalEnergies, el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Aceites de Baena, el fabricante de chimeneas burgalés Cándido Sebastián o la firma malagueña Vitello, dedicada a la fabricación de mobiliario, al igual que la portuguesa Woodsolid, que regresa a la feria, así como la marca de automóviles Hyundai.

El pabellón 4 está ocupado por la exposición de caravaning, de la mano de la Asociación del Caravaning de Empresas de Castilla y León (Acecyl) y la edición verano de Feriauto, una exposición de vehículos de ocasión impulsada por la Asociación de Vendedores de Vehículos de Ocasión.

Festival de comida callejera

Burger Revolution es la propuesta de comida callejera, un festival en el que participan 15 food trucks que presentan dos tipos de hamburguesas cada una, además de opciones dulces y de acompañamiento como salsas.

La programación incluye actividades para todos los públicos como pasacalles, performances, circo y sesiones de música por las tardes. El acceso al espacio Burger Revolution se realiza por la calle Mieses y el horario de apertura al público es de 13 a 00.00 horas.

Exhibiciones y formación

Por su parte, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están representados en Feria por la Policía Nacional y la Guardia Civil, que los días 12, 13 y 14 de septiembre participarán con exposiciones de material y exhibiciones del trabajo que desarrollan distintas unidades, como las caninas.

Se configura, asimismo, un espacio de divulgación a cargo de Proteccyl, el plan de promoción de la Autoprotección de Castilla y León, promovido por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, en colaboración con la comunidad intermunicipal portuguesa de Beiras y Serra da Estrela. Se trata de mostrar a niños y adultos cómo actuar ante situaciones de emergencia, a través de talleres, charlas y juegos, analógicos y digitales.

La Feria acoge también la exposición itinerante ‘Biomasa en tu casa’, impulsada por la Asociación Española de la Biomasa (AveBiom) con el fin de acercar al público el uso de esta fuente de energía renovable, sus ventajas y el papel que puede desempeñar en la transición hacia un modelo energético más sostenible y eficiente.