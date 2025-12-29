El presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, preside la reunión anual del Patronato de la Fundación de Castilla y León.

Fundación Castilla y León refuerza en 2026 su promoción de la educación, la cultura y valores democráticos

ICAL

El Patronato de la Fundación de Castilla y León aprobó hoy por unanimidad el Plan de Actuación correspondiente al ejercicio 2026 en el transcurso de la reunión celebrada bajo la presidencia del presidente de las Cortes y de la institución, Carlos Pollán. Para el próximo ejercicio, la entidad prevé reforzar sus líneas estratégicas, que apuestan por la educación, cultura, patrimonio y promoción de los valores democráticos en toda la Comunidad.

Según reflejan en un comunicado difundido por Ical, la aprobación del Plan de Actuación para 2026 permite dar continuidad a la actividad de la Fundación, garantizando el desarrollo de sus fines estatutarios y consolidando su labor como instrumento al servicio de la promoción de los valores democráticos y la difusión del patrimonio cultural, histórico y social de Castilla y León, entre otros.

El plan aprobado se ajusta al marco económico establecido en los presupuestos de la Comunidad actualmente prorrogados, “manteniendo un criterio de rigor, contención y eficiencia en el gasto”. Tal y como se recoge en el Plan de Actuación, la ejecución presupuestaria queda condicionada a la cifra definitiva que resulte de la aprobación de los Presupuestos Generales de la Comunidad, previéndose los mecanismos necesarios para realizar los ajustes oportunos en función de posibles variaciones, siempre con pleno respeto al control del Patronato.

El Plan de Actuación para 2026 aprobado hoy se articula en torno a cinco grandes áreas de intervención, alineadas con los fines fundacionales y con los ámbitos de actuación preferentes recogidos en los estatutos de la Fundación.

En primer lugar, se contemplan actuaciones vinculadas a la celebración del Día de la Comunidad, con un planteamiento renovado que prioriza el desarrollo de actividades culturales descentralizadas en el conjunto de las provincias de Castilla y León. De este modo, la Fundación impulsará iniciativas culturales en torno al 23 de abril que faciliten la participación ciudadana, así como su contribución a las actividades institucionales organizadas en la sede de las Cortes de Castilla y León.

El segundo ámbito de actuación se centra en la educación y el deporte, con un amplio programa de iniciativas orientadas a la formación en valores democráticos, el fomento del pensamiento crítico, la participación y el conocimiento del patrimonio. Destacan los convenios con universidades de la Comunidad, el impulso a cátedras universitarias, la organización de congresos académicos y actividades de debate, así como programas dirigidos a jóvenes estudiantes de Formación Profesional para favorecer el emprendimiento y la conexión con el tejido empresarial.

En tercer lugar, el Plan refuerza las actuaciones en el ámbito de la historia y el patrimonio, promoviendo la colaboración con instituciones académicas y culturales para la conmemoración de acontecimientos históricos relevantes, la divulgación del legado cultural de Castilla y León y la puesta en valor de su patrimonio dentro y fuera de España. Entre las iniciativas previstas figuran congresos internacionales, exposiciones, ciclos de conferencias y proyectos de investigación de alcance nacional e internacional.

La promoción del talento y la creatividad constituye el cuarto eje del Plan de Actuación, con proyectos que apoyan la creación artística, la investigación, la innovación y el intercambio cultural. En este ámbito se incluyen colaboraciones con fundaciones culturales de referencia, programas divulgativos dirigidos al público infantil y familiar, así como actuaciones orientadas a preservar y difundir la obra de autores y creadores vinculados a Castilla y León.

Finalmente, en quinto lugar, el Plan de Actuación incorpora un bloque específico dedicado al ámbito social y al reto demográfico, con iniciativas dirigidas a colectivos vulnerables, al medio rural y a la infancia y juventud. Estas actuaciones combinan la educación en valores, la inclusión social a través del deporte y aquellas que permitan afrontar el reto demográfico, como herramientas fundamentales para fortalecer la convivencia democrática y para analizar y combatir el fenómeno de la despoblación.

Balance de actividad

La aprobación del presupuesto para 2026 se produce tras un año de intensa actividad por parte de la Fundación de Castilla y León. Durante el último ejercicio, la Fundación ha desarrollado numerosos proyectos en colaboración con universidades, entidades sociales, instituciones culturales y administraciones públicas, reforzando su presencia en todo el territorio autonómico.

Entre las actuaciones más destacadas figuran programas educativos dirigidos a escolares y universitarios, iniciativas de fomento del debate y la participación democrática, exposiciones culturales, actividades conmemorativas y proyectos sociales de inclusión a través del deporte, que han permitido llegar a miles de ciudadanos, especialmente jóvenes, en las nueve provincias de la Comunidad.

Especial relevancia han tenido las acciones orientadas a acercar la Fundación a la ciudadanía, abrir las instituciones a la sociedad y promover el conocimiento de los valores democráticos, del patrimonio histórico-artístico y de la realidad social de Castilla y León.