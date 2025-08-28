Gadis suma ya 1.800 trabajadores en la Comunidad tras abrir en Valladolid un ‘súper’ con 42 empleos directos

ICAL

Gadis suma 47 supermercados en Castilla y León tras la nueva apertura en Valladolid, en el paseo de Zorrilla 58, lo que genera más de 1.800 puestos de trabajo directos en una apuesta reforzada de la compañía por la Comunidad, según informaron en un comunicado recogido por Ical.

El nuevo punto de venta supone un impulso a la creación de “empleo de calidad” de la mano de 42 nuevos profesionales que se incorporan al equipo humano de la compañía para proporcionar una atención diferencial, principalmente, en las secciones de producto fresco.

El nuevo establecimiento de la compañía de capital 100 por ciento nacional será el Gadis número 23 de la provincia de Valladolid, al sumarse a los que ya prestan servicio en Ávila, León, Palencia, Salamanca, Segovia y Zamora.

Además, GADISA Retail, empresa a la que pertenece Supermercados Gadis, también dispone de un centro logístico en Medina del Campo y una plataforma de redistribución de pescado y marisco fresco en Valladolid, que permite una distribución más ágil a los puntos de venta y proporcionar mejor servicio a los clientes.

Con más de 1.900 metros cuadrados de superficie total de modernas instalaciones, el nuevo Gadis cuenta con una oferta de más de 10.000 productos para dar la mayor capacidad de elección a los clientes. Esta amplia propuesta incluye frescos de calidad, primeras marcas a precios competitivos, un surtido equilibrado de la marca propia IFA, y opciones veganas, ecológicas, sin gluten y productos a granel.

Gadis ha diseñado el establecimiento siguiendo criterios de accesibilidad y las diferentes secciones están configuradas de forma que permiten a los clientes realizar una compra cómoda y rápida. En materia de sostenibilidad medioambiental, cuenta con avanzados sistemas de climatización e iluminación para conseguir una mayor eficiencia energética.