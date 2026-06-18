García (PP) recuerda que las competencias en Vivienda están en la Vicepresidencia Segunda

ICAL

Los portavoces de los grupos de la oposición en las Cortes de Castilla y León criticaron hoy que materias como vivienda y despoblación no tengan una comisión propia en el Parlamento autonómico, una vez que la Mesa acordó la constitución de diez comisiones legislativas permanentes que constituyen el “reflejo” de la estructura orgánica de la Junta, tal y como justificaron desde los partidos que conforman el Gobierno autonómico, PP y Vox.

Y es que, como expusieron tanto la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Leticia García, como su homólogo en Vox, David Hierro, el reglamento de las Cortes “establece que las comisiones legislativas se adecúen a la estructura orgánica de la Junta”, por lo que cada una de las diez portará el nombre de la consejería correspondiente y las competencias asignadas a la Vicepresidencia Primera, relativas a Ordenación del Territorio, Vivienda, Igualdad y Protección Civil, se tratarán en la Comisión de Presidencia.

García, que antes de iniciar su comparecencia ante los medios, recogida por Ical, quiso felicitar por sus nombramientos al nuevo viceportavoz de su grupo, José Luis Sanz Merino, y a los portavoces de Vox en las Cortes, David Hierro y Marta Alegría, respondió a las críticas de la oposición señalando que “el máximo reconocimiento” que se le puede aplicar a las competencias en vivienda y ordenación del territorio “es situarlas en la Vicepresidencia del Gobierno de la Comunidad” porque refleja “la verdadera importancia de dónde están situadas dentro del Consejo de Gobierno”.

Además, añadió que “está garantizado el control de todas y cada una de esas competencias” en el Parlamento autonómico con su adscripción a la Comisión de la Presidencia y con las respuestas que la vicepresidenta segunda, Isabel Blanco, como titular de estas materias, pueda ofrecer a la oposición en las sesiones plenarias de control al gobierno autonómico. Una idea que subrayó David Hierro, portavoz de Vox, al trasladar que esos temas, “importantes para el ciudadano, se van a tratar, y lo de menos es la estructura en la que se traten”.

“Pero no podemos saltarnos lo que dice el reglamento”, señaló Leticia García, al recordar que el texto señala que las comisiones legislativas permanentes “tienen que respetar la estructura orgánica de la Junta”, por lo que advirtió al portavoz del PSOE en las Cortes, Carlos Martínez, que presentar un escrito para solicitar la constitución de una nueva comisión sobre vivienda y ordenación del territorio es “inútil” y supone “generar más gasto a las Cortes para recolocar a sus procuradores”.

Todo ello como respuesta a la propuesta enarbolada por Martínez, registrada esta mañana en las Cortes, para establecer una Comisión de Ordenación del Territorio, que como defendió el portavoz socialista “ya recoge la propia normativa” del Parlamento autonómico, y que además incluya las materias de vivienda e igualdad.

“Lo hemos trasladado en un registro esta mañana para su análisis por la letrada y debería fructificar en la constitución de una nueva comisión para que lo que gestiona el Ejecutivo en este área tenga su propia rendición de cuentas”, explicó Martínez, en declaraciones por Ical, tras plantear que, en el caso de que no sea así, la Comisión de Presidencia “duplique” sus sesiones en esta legislatura para que “no se produzca atasco” por la “acumulación de trabajo” con la adscripción de nuevas materias.

Una situación de la que Martínez culpó al “lío de eso que llaman Gobierno autonómico” por la reconfiguración de competencias que “no es más que remover las responsabilidades para encajar el reparto de sillones que se dieron PP y Vox con su abrazo de Madrid”.

En la misma línea, desde el Grupo Mixto criticaron el “calco” que supone la configuración de las comisiones al número de consejeros porque deja “relegadas” cuestiones como la vivienda y la ordenación del territorio, “preocupaciones esenciales de los ciudadanos que no tiene mucho sentido que no tengan una Consejería de peso”, afirmó la portavoz de la UPL, Alicia Gallego.

Una idea que fue secundada por el representante de Por Ávila, Pedro Pascual, al señalar que “debería haber alguna comisión que se basase en la ordenación del territorio y la vivienda” como forma de dar importancia y tratar de “acabar con los desequilibrios territoriales”.

17 procuradores

Las comisiones legislativas permanentes de las Cortes se pondrán en marcha, con su constitución, el próximo viernes, 26 de junio, tras el acuerdo adoptado por la Mesa del Parlamento autonómico, que también definió hoy en 17 el número de procuradores que formará parte de cada una de estas comisiones, uno menos que en la anterior legislatura, con 7 para el PP, 6 para el PSOE, 3 para Vox y uno para el Mixto.

Ese procurador menos se justifica, desde la perspectiva de PP y Vox, en la existencia de un grupo menos en las Cortes. Sin embargo, el PSOE lamentó que esa reducción devenga un parlamentario socialista en las comisiones, ya que “si se hubieran mantenido los porcentajes con un número de miembros idéntico, le hubiera correspondido uno más al PSOE”.

“Castigo tras castigo porque no vamos a asumir ninguno de los postulados que PP y Vox están poniendo encima de la mesa”, sostuvo Martínez, tras criticar el retraso en la configuración de las comisiones, que fijaba el 14 de mayo como fecha límite, por “los famosos ritmos de Mañueco, su manía de no trabajar y su absoluto desprecio a la normativa de la cámara legislativa”.

Sin embargo, Leticia García respondió con una petición de “rigor” a Martínez dado que “todo se ajusta a los ritmos adecuados y dinámicos que corresponden a la constitución del Gobierno autonómico y que tienen reflejo en los plazos lógicos del Parlamento”, frente a un PSOE al que acusó de tener el Gobierno de la nación “paralizado y acorralado”.

También justificó la reducción del número de procuradores en las comisiones a 17 porque supone una cifra “proporcional que refleja la representatividad democrática del Parlamento” y que también se estipula para las comisiones no legislativas, la Diputación Permanente y el Consejo de Evaluación y Seguimiento de la TDT. Una reducción que el portavoz de Vox, David Hierro, celebró porque “todo lo que sea reducir gasto nos supone una felicitación y una alegría”.