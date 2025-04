González Corral aboga por una cadena alimentaria que permita «ingresos justos» al sector primario

ICAL

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León, María González Corral, pidió hoy a las administraciones que redoblen “sus esfuerzos” para que los agricultores y ganaderos españoles y europeos “puedan competir en las mejores condiciones, siendo eficaces y profesionales y sin trabas innecesarias”. En este sentido, puso como ejemplo al Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco que está convencido de que el sector agroalimentario “supone uno de los grandes motores económicos de nuestro país, capaz de ofrecer oportunidades de futuro, especialmente para el medio rural”, por lo que trabajan para “ofrecer respuestas y soluciones” a las necesidades del sector. Así se pronunció la consejera en la conferencia de inauguración del congreso Agrofórum 2025 que, bajo el título ‘El campo. Motor económico, social y ambiental’, reúne en Madrid durante dos días a distintos ‘actores’ del sector agroalimentario español y europeo.

En su intervención, la dirigente recordó que en Castilla y León este sector supone el 12 por ciento del PIB, mientras que el volumen de negocio de la industria alimentaria supera los 16.000 millones de euros, “ lo que la sitúa como la tercera de España”. Para consolidar estas cifras y mirar al futuro con esperanza, la consejera resaltó la importancia de la sostenibilidad. Una sostenibilidad que, según remarcó, tiene tres vertientes: económica, social y ambiental. “Funcionan como un equipo. Si una falla, realmente fallan todas”, subrayó.

En lo referente a la sostenibilidad económica, González Corral apuntó que “el objetivo” debe ser lograr un equilibrio en la cadena agroalimentaria que permita que los agricultores reciban “unos ingresos justos” al tiempo que se mantienen los “precios razonables” para los consumidores. En lo social, la consejera relacionó al sector agroalimentario con el futuro del mundo rural a través del empleo y de las oportunidades de desarrollo. La sostenibilidad ambiental, según la dirigente regional, ha centrado las miradas de Europa que, incluso, ha actuado “con excesivo celo” lo cual puede resultar perjudicial para los profesionales: “Confío en que hayamos aprendido algunas lecciones de lo ocurrido y que se plasmen en la nueva PAC”.

Precisamente, en cuanto a esa nueva Política Agraria Común, la consejera citó aquellos aspectos que, en su opinión, deben quedar reflejados en el proyecto. Así, cuestiones como la financiación “suficiente e independiente”; los pagos directos, “que desempeñan un papel crucial”; el agricultor profesional, al que se debe dar “prioridad”; la apuesta “decidida” por una política hidráulica que favorezca “la regulación y los regadíos”, la simplificación de la burocracia o el refuerzo de la Ley de la Cadena Alimentaria “para asegurar los precios justos” deben ser claves en esa próxima PAC, según la consejera.

González Corral puso el foco en el regadío que en Castilla y León alcanza unas 550.000 hectáreas, sólo el 13 por ciento de toda la superficie de cultivo, “muy lejos” de la media española que se sitúa en el 22%. “Por eso, -al inicio de legislatura, el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco se comprometió a iniciar actuaciones en 30.000 nuevas hectáreas de transformación o modernización”, señaló antes de asegurar que este objetivo “está a punto” de ser cumplido. Para la Junta, este proyecto es clave porque el regadío, entre otras cuestiones, mejora la competitividad del sector, garantiza el relevo generacional ya que hay más incorporaciones de jóvenes y sirve para impulsar la economía de las zonas rurales.

Además, González Corral aprovechó su intervención en esta jornada para nombrar Programa de Extensión Agraria Digital que la Junta anunció la pasada semana, “una apuesta clara” del Gobierno regional por la digitalización que es una herramienta clave “para impulsar el modelo de agricultura profesional”.

Resilencia

Antes de la intervención de la consejera de la Junta de Castilla y León en este congreso Agrofórum 2025, la directora general de producciones y mercados agrarios del Ministerio, Elena Busutil, destacó la “resiliencia” demostrada por el sector agroalimentario ante circunstancias adversas como “la pandemia de coronavirus, la guerra de Ucrania o la crisis arancelaria”. “Esta época convulsa también ha demostrado que la unidad nos hace más fuerte”, subrayó antes de resaltar que estamos “en un momento clave para saber qué sector agroalimentario queremos tener”.

Por su parte, el eurodiputado del PP Juan Ignacio Zoido se mostró más crítico, al asegurar que “el mundo rural está necesitado de hechos y no de palabras. “Estamos en el momento más determinante desde 1945 porque la estabilidad que nos dimos en Europa se está tambaleando. Tenemos que reaccionar. No podemos ser un herbívoro rodeado de carnívoros”, enfatizó. Y es que para el dirigente popular “producir alimentos en la Unión Europea se está convirtiendo en un hecho de responsabilidad social y económico, ya que el sector es un pilar fundamental para la autonomía estratégica de la Unión Europea. No puede haber seguridad europea si no hay seguridad alimentaria”, aseveró, pidiendo por ello que desde las Administraciones Públicas se facilite el trabajo a los profesionales: “Tenemos que estar a la altura de nuestros ciudadanos. El futuro de Europa se cultiva si cuidamos nuestro campo”