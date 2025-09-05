La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, se reúne con alcaldes de municipios de la comarca de Sanabria afectados por los incendios de este verano.

La Junta anuncia campañas para promover el turismo en las zonas afectadas por los siniestros

Juanma de Saá / ICAL

La Junta de Castilla y León pondrá en marcha campañas para dar a conocer las zonas de la Comunidad afectadas por los graves incendios del pasado mes de agosto y para promover el turismo.

La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, se reunió hoy en la Casa del Parque Natural del Lago de Sanabria y Sierras Segundera y de Porto, en el término municipal de Galende (Zamora), con alcaldes de los municipios afectados para informarles, entre otros temas, sobre las múltiples ayudas que ofrece la Administración autonómica.

“Se planificarán campañas para dar a conocer estos entornos y animar a la gente a seguir viniendo. Vamos a estar con los vecinos y con las empresas y a estar con nuestros territorios, apoyándolos para que sigan con esa actividad económica tan necesaria. Hay que difundir la imagen de que, aunque se ha quemado una zona, el Lago de Sanabria mantiene gran parte de su esplendor y sigue siendo un lugar turístico de referencia”, aseguró.

“Hacer estas reuniones aquí, también es para que vosotros nos ayudéis a difundir la imagen de que se ha quemado una parte pero Sanabria sigue siendo preciosa y estupenda. Estuve el otro día en Riaño, en los Picos de Europa, y ocurre lo mismo, y animar a la gente a que venga a Sanabria, a Riaño, a los Picos de Europa, a Las Médulas, a la Montaña Palentina, a que vaya a todos esos entornos naturales que siguen estando, que se pueden visitar y que siguen siendo atractivos”, recalcó.

Isabel Blanco hizo hincapié en “escuchar el sentir y las experiencias” de las personas afectadas y, especialmente, “contarles las distintas líneas de ayudas” que pone en marcha la Administración autonómica. “Para la Junta es una prioridad que ninguna persona, familia ni empresa se quede sin una ayuda porque no la conozca”, subrayó.

“Es muy importante que se den a conocer estas ayudas, que se les expliquen y resolver las dudas que puedan tener al respecto. El día 20 de agosto se aprobó el acuerdo donde venían 45 líneas de ayudas, cuyos formularios, cuyo plazo para solicitarlas, se han ido poniendo en marcha sucesivamente”, añadió.

Convocatorias abiertas

En este sentido, la vicepresidenta recordó que “todos los jueves” se aprueban ayudas en el Consejo de Gobierno. “No son convocatorias cerradas, sino abiertas permanentemente. Ayer, por ejemplo, aprobamos un paquete de ayudas de 100.000 euros para los municipios que habían alojado a personas desplazadas, donde se habían instalado esas bases, Cruz Roja, fundamentalmente, para acoger a las personas desplazadas”, apuntó, en alusión a Camarzana de Tera, Alcañices, Benavente, Tábara y Puebla de Sanabria.

“Se ha hablado con los alcaldes y se les ha dicho que nos digan una primera estimación de los gastos que les ha podido suponer acoger a esas personas en sus municipios y, en base a eso, se elaboró la subvención que, evidentemente, tendrán que justificar con las facturas e informes correspondientes”, aclaró.

“Se trata de llegar a todas las personas con las diferentes ayudas. 500 euros por familia desalojada. Para ayudar a compensar esos gastos que pueden surgir o esas situaciones imprevistas cuando tienes que dejar tu vivienda apresuradamente en situaciones como las que se han vivido”, indicó.

De esta manera, Blanco Llamas precisó que hay ayudas para la reconstrucción de la vivienda, hasta 185.000 euros; de hasta 18.000 euros para la reposición de enseres; 5.500 euros para ganaderos afectados y para negocios afectados. “En este caso no solo en las localidades que han sido desalojadas, sino también en núcleos de población que se puedan haber visto especialmente perjudicados en sectores como el turismo, que pueden haber cerrado bares, restaurantes y tiendas”, enumeró.

“Se trata de recuperar todas las zonas afectadas por los incendios, pensando siempre en las personas, en las familias y en los negocios que desarrollan aquí su actividad productiva, ganaderos, agricultores y apicultores. El objetivo es ayudar a la reconstrucción, a las personas a que retomen sus vidas y sus negocios de una manera ágil, y rápida, simplificando, sobre todo, los trámites para la solicitud de las ayudas”, reiteró.

Quejas de ganaderos

Por lo que se refiere a las quejas de ganaderos por la falta de forraje, Isabel Blanco incidió en que la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha repartido 4,8 millones de kilos de alimento a los ganaderos “que se tienen constancia y que lo van solicitando” y anunció que “se va a seguir repartiendo”, además de seguir gestionando las ayudas de 5.500 euros para quienes cumplen las características establecidas por la Administración autonómica y de estudiar “las situaciones concretas” que pueda haber.

“Sí se está distribuyendo alimento, no solamente para el ganado, sino también para las abejas. Sanabria es una zona de producción apícola, igual que El Bierzo, y se está facilitando ese alimento para las abejas”, agregó.

Prevención

Por otra parte, la vicepresidenta de la Junta comentó que, según indicó el presidente, Alfonso Fernández Mañueco, en el último debate en las Cortes, “a partir de ahora, se abre un período de escucha y de reflexión” con ayuntamientos, diputaciones, otras comunidades autónomas y el Estado, así como con agentes del Diálogo Social, agricultores, ganaderos, apicultores y empresarios. “Para ir analizando las diferentes propuestas que nos puedan ir haciendo.

Debemos salir adelante todos juntos, trabajando de manera conjunta para recuperar, cuanto antes, la normalidad. Ya hay balance de la superficie que se ha quemado y un poco de los animales que se han visto afectados”, expuso.

“Hay que esperar a que los incendios estén declarados totalmente extinguidos para conocer los perímetros. Los datos que había facilitado la Consejería andaban alrededor de los 140.000 hectáreas en toda la Comunidad”, precisó.

Igualmente, recordó que “todavía estamos en época de incendio” y advirtió de la necesidad de “extremar” las precauciones. “Vuelven a subir las temperaturas. Ayer, hubo un nuevo incendio en León, que se controló rápidamente, en Molezuelas hubo otro conato de incendio. Por favor, extremen todas las precauciones”, solicitó.