Las mutuas cifran en 33.000 millones el coste del absentismo laboral en España, más de 1.500 en la Comunidad

ICAL

Un informe de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT) asegura que el absentismo por contingencias comunes tiene un coste anual en Castilla y León de 1.564,1 millones de euros; en Valladolid, alcanza los 373 millones y, en el conjunto nacional, los 33.280,3. Asimismo, el ‘l Análisis sobre la Evolución de los Indicadores de bajas laborales por Incapacidad Temporal por Contingencias Comunes (2018–2025)’ indica que el número equivalente de trabajadores que no acudieron ninguno de los 365 días del año a trabajar asciende a 87.553 en la Comunidad; a 18.789 en la provincia vallisoletana (8,2 por ciento del total de asalariados protegidos); y a 1.789.369 trabajadores en España, como recoge Ical. ”Estos datos confirman la dimensión estructural del fenómeno”, destacaron.

El Informe de AMAT, que toma como referencia la serie histórica 2018–2025, pone de manifiesto una tendencia sostenida de crecimiento del absentismo laboral, medida a través del número de Procesos de Incapacidad Temporal iniciados por el Sector de Mutuas. En el caso de Castilla y León, los procesos iniciados se incrementaron un 61,63 por ciento; en Valladolid, un 52,98 por ciento, y en España, un 75,67 por ciento, lo que confirma una evolución “claramente ascendente” del absentismo laboral en el medio plazo.

Los lunes concentran el mayor número de bajas laborales, con un 27,61 por ciento del total en la Comunidad, y un 26,65 por ciento en España. En Valladolid, se contabilizan 17.481 procesos iniciados el primer día de la semana, muy por encima del resto. A partir del lunes, el número de procesos “desciende de forma progresiva conforme avanza la semana laboral”.

CEOE Valladolid acogió hoy la jornada “Más allá de la ausencia: la realidad del absentismo y las claves empresariales para afrontarlo”, organizada junto a AMAT y Adecco, en la que se analizaron los datos disponibles sobre Incapacidad Temporal por Contingencias Comunes (ITCC) y su impacto en el tejido empresarial de la provincia, poniendo de relieve la necesidad de “avanzar en medidas que permitan mejorar la gestión del sistema y reducir el impacto del absentismo en la actividad empresarial”.

En la provincia vallisoletana, concretaron, 182,2 millones de los 373 de coste del absentismo, son directos asociados a la actividad empresarial, derivados del abono de prestaciones económicas durante los primeros días de baja, los complementos salariales previstos en la negociación colectiva y el mantenimiento de las cotizaciones empresariales durante los periodos de incapacidad temporal.

Desde CEOE Valladolid se subraya que este volumen económico “condiciona de forma directa la organización del trabajo, la planificación de la actividad y la competitividad de las empresas, especialmente en un contexto de aumento de costes y dificultades para cubrir determinadas vacantes”.

La patronal vallisoletana advierte de que este volumen absoluto de absentismo “tiene un impacto muy relevante en la capacidad operativa de las empresas, afectando a la productividad y a la organización interna del trabajo”.

Los empresarios vallisoletanos sentencian que las cifras recogidas por AMAT confirman que el absentismo constituye un problema estructural que se prolonga en el tiempo y exigen un refuerzo del papel de las mutuas para “mejorar la eficiencia del sistema y reducir el impacto” así como incrementar los recursos sanitarios.