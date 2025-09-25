El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, se reúne con el comisario de Agricultura y Alimentación de la Comisión Europea, Christophe Hansen. También participa la presidenta del Grupo de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo y vicepresidenta primera del Partido de los Socialistas Europeos, Iratxe García

Martínez lamenta que Mañueco «no dé la batalla» en la UE en defensa de los fondos PAC

ICAL

El secretario general del PSOECyL, Carlos Martínez, criticó hoy en su viaje a las instituciones europeas en Bruselas al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernando Fernández Mañueco, por “no dar la batalla” en la Unión Europea para defender los fondos de la Política Agrícola Común (PAC), que son claves para los agricultores y ganaderos castellanoleoneses. “Es una posición hipócrita”, aseguró el secretario general del PSOE en declaraciones a la agencia de noticias Ical en la capital belga.

Martínez asegura que es “inadmisible” que no “defienda en Bruselas” los intereses del sector primario de la Comunidad y considera que lo evita por qué la presidenta de la Comisión Europea, la alemana conservadora Ursula von der Leyen, es la que ha propuesto un recorte de “hasta el 22 por ciento” de la financiación que tiene la PAC para los próximos presupuestos del 2028 al 2034 de la Unión Europea.

El líder socialista también se preguntó si Mañueco “no da la batalla” por la “desidia” de la Junta, a la “que ya nos tiene acostumbrados”, o porque quiere evitar “enfrentamientos” con el Partido Popular Europeo (PPE). “Es una postura hipócrita y él nos tendrá qué responder a qué de debe”, añadió el secretario general del PSOE en Castilla y León, quien considera que el potencial recorte de la PAC es un “riesgo” para los agricultores y ganaderos castellanoleoneses.

La visita de Martínez, que también es alcalde de Soria, a las instituciones europeas en Bruselas se debe a su participación en el pleno del Comité de las Regiones, donde se trató sobre como puede afectar la Inteligencia artificial a todas las partes de la Unión Europea o sobre el mercado único de la Unión Europea. También se reunió con la presidenta del grupo parlamentario socialdemócrata de la Eurocámara, Iratxe García, y con el comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen, que es del Partido Popular Europeo.

Martínez también trasladó a Hansen la “inquietud” de las organizaciones profesionales agrarias de Castilla y León, con las que asegura que se reunió “en varias ocasiones”, por los potenciales recortes de la PAC y, sobre todo, a raíz de los incendios forestales que también han afectado gravemente los pastos. También reivindicó la importancia para Castilla y León el financiamiento de los fondos de Cohesión de la Unió Europea.

Este miércoles la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, invitó en una conversación al comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen, a Castilla y León para que “conozca” de primera mano las potenciales “consecuencias” que tendría para el sector primario castellanoleonés un recorte del financiamiento PAC de la Unión Europea. También criticó los recortes de la PAC que la Comisión Europea puso sobre la mesa y que afectarían al sector primario castellanoleonés.