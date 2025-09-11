Movilidad bonificará los billetes de autocar entre las comarcas abulenses del Tiétar y Alberche y Madrid

ICAL

El consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, mantuvo hoy una reunión con el presidente de la Diputación de Ávila, Carlos García, y los alcaldes de Cebreros, Sotillo de la Adrada, Peguerinos, El Tiemblo, El Hoyo de Pinares y Casillas, en la que les trasladó la intención de la Junta de bonificar los trayectos desde las comarcas del Tiétar y el Alberche a Madrid, cuyas tarifas fueron modificadas por el Consorcio de Transportes de Madrid, a raíz de esta subida tarifaria del precio de billete de autobús, que pasó de 1,70 a 4 euros desde el 1 de julio.

Sanz Merino mantuvo en pasadas fechas contactos con su homólogo en Madrid, al ser rutas ‘sin zona tarifaria’ del Consorcio donde no eran de aplicación ni bonificaciones del Gobierno de España ni de la Junta de Castilla y León.