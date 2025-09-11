Octaviano Palomo integra los activos de Martínez de la Pera y refuerza su posición en logística en el norte de España

ICAL

Octaviano Palomo presentó hoy en Miranda de Ebro (Burgos) su nuevo proyecto agrícola tras integrar el legado de la empresa Martínez de la Pera, con más de 50 años de trayectoria en la comarca noreste de Burgos. Con esta operación, la compañía refuerza su posicionamiento en el norte de España y amplía su estructura en la provincia con dos infraestructuras logísticas, una de ellas dotada de terminal ferroviaria propia, que se suman a sus instalaciones en Pancorbo y Cuzcurrita de Río Tirón (La Rioja).

El CEO de Octaviano Palomo, Pedro Palomo, destacó que la incorporación supone “un paso más en el compromiso con Burgos y sus agricultores”, y aseguró que el grupo trabajará para mantener la calidad y excelencia que han caracterizado a Martínez de la Pera. Por su parte, Conrado Martínez de la Pera, gerente de la compañía, subrayó que la operación garantiza la continuidad del proyecto empresarial: “Si alguien puede mantener la mejor calidad y continuidad, ese es el Grupo Octaviano Palomo, que conoce como nadie nuestro sector”.

La integración permitirá al grupo añadir una capacidad adicional de 80.000 toneladas de almacenamiento y ampliar el catálogo de productos y servicios disponibles. “Con ello podremos atender aún con más diligencia las necesidades de los agricultores de la zona, creando valor en el entorno y generando nuevas oportunidades”, apuntó Pedro Palomo.

La llegada a Miranda prolonga el vínculo burgalés de la empresa, que en 2021 recuperó y modernizó el silo de Pancorbo, con capacidad para 50.000 toneladas, considerado el mayor de Castilla y León y uno de los más modernos de Europa.

Octaviano Palomo cuenta además con instalaciones en Abades, San Cristóbal de la Vega, Arévalo, Cuéllar y Segovia capital. En el acto de presentación, sus responsables también agradecieron la labor de los trabajadores de Martínez de la Pera y reiteraron el compromiso de mantener el empleo existente, “sin descartar un futuro incremento de plantilla”.