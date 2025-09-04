El ministro de Transportes y Molidad Sostenible, Óscar Puente durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados, para informar sobre los problemas recientes en el sistema ferroviario español.

Puente defiende el carácter «comercial» de la alta velocidad frente al «servicio público» de otros modelos

ICAL

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, defendió hoy al tren como “una herramienta para la cohesión territorial”, aunque aclaró que “no se puede cometer el error” de asegurar que la Alta Velocidad “es un elemento de vertebración de la España vaciada”, y sentenció que la supresión de frecuencias en Sanabria del tren que une Madrid y Galicia ha incrementado el número de viajeros.

“Les recuerdo que la Alta Velocidad es un servicio comercial, no un servicio público ni de interés público, y se rige por las reglas del mercado”, apuntó en su primera réplica a los grupos parlamentarios en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible del Congreso, en la que compareció hoy a petición propia.

Además, Puente habló específicamente del caso de Zamora, que se vio perjudicada por el recorte de la duración del trayecto entre Madrid y Vigo, ya que fueron eliminados los servicios de tren de primera hora desde y hasta Sanabria. “Sanabria contaba con ocho frecuencias de Alta Velocidad diarias”, arrancó el ministro que hizo hincapié en que “eran muy pocas personas” las que utilizaban algunas frecuencias.

“Teníamos unos trenes a Galicia, en concreto a La Coruña y a Vigo, que son los dos polos entre los que hay que mover el mayor volumen de personas, que estaban tardando demasiado, empleando unos tiempos poco competitivos”, continuó. Ante esta situación, Renfe suprimió “una frecuencia de ida y otra de vuelta para tener un tren más directo”.

Una medida que, según anunció Puente, ha permitido incrementar “un 40 por ciento el tráfico de viajeros a Galicia con respecto al año pasado”. “¿Y saben lo paradójico de todo esto? Que Puebla de Sanabria también ha aumentado el número de viajeros”, resaltó el ministro, que señaló que este incremento de viajeros que se suben y se bajan en Sanabria se debe “al ajuste de los horarios” después de la supresión de frecuencias.

“El tren mañanero no lo cogía la gente”, indicó recordando que esos trenes son utilizados “fundamentalmente” por personas que van a visitar Sanabria, “personas que van a hacer turismo y que van a disfrutar de su paisaje y de su gastronomía”. “Los horarios de ahora les vienen mejor, por eso han subido los viajeros”, sentenció el ministro.

En este punto, Puente insistió en que “la Alta Velocidad es un servicio comercial”, pero recordó que el Gobierno hace política de “cohesión territorial” a través de los trenes Avant, que cubren los servicios de media distancia. “Muchos servicios ferroviarios en España están exclusivamente pensados para dar servicio a aquellos territorios en los que la operativa no puede ser de servicios comerciales porque no es rentable”, aseveró.

Un tren de otro siglo

En su respuesta a Puente, el diputado del PP por Ávila, Héctor Palencia, apenas hizo referencia a Sanabria, aunque puso sobre la mesa otras cuestiones relacionadas con el transporte en Castilla y León. Así, denunció que la media distancia en el transporte ferroviario “es la gran olvidada”, y acumula retrasos e incidencias “desde que Sánchez llegó al Gobierno”.

“Voy a poner un ejemplo. La línea Madrid-Ávila. Desde que Sánchez llegó a La Moncloa se han ido acumulando 16 incidencias, 16 averías, 16 problemas con la infraestructura… ¿Saben cuál es la cifra récord que el señor Puente y el Gobierno socialista han arreglado en estos años? Cero de 16 incidencias”, narró Palencia que recordó que ha invitado al ministro a hacer ese viaje a su lado: “No se preocupe, en Ávila somos gente amable, no le va a pasar nada”.

Siguiendo su argumentación, el diputado ?popular denunció que en “ciudades como Logroño, Almería o Ávila, el tren tarda hoy más que el siglo pasado”. “Usted ha presumido que el 90 por ciento de los españoles, cifra que habrá que analizar, tendrán acceso a la Alta Velocidad en cinco años. ¿Qué tiene previsto para el otro 10 por ciento de los españoles?”, le cuestionó.

“Se ha hablado mucho de despoblación este verano e incluso se ha hecho una campaña de turismo sobre la despoblación”, apuntó Palencia antes de detallar “la solución” que ha dado el ministro para solucionar la despoblación en Castilla y León. “Concentrar todos los servicios en Valladolid. Esa es su solución, ¿Y qué es lo que hace? Elimina las paradas de tren de Sanabria; en la España rural, suprime paradas de buses; y está cerrando poco a poco los aeropuertos regionales. Vaya escandalosa respuesta”, subrayó al tiempo que lamentaba que, además, Puente acusa a los vecinos y los alcaldes “de quejarse de vicio”. “Qué vergüenza y qué falta de sensibilidad”, clamó Palencia.

El Gobierno de Rajoy

En su intervención final, Puente negó las acusaciones del diputado popular. “Dice que yo centro todo en Valladolid. Esto es una acusación verdaderamente tremenda. ¿Yo tengo la culpa de que Valladolid esté en línea con todo el tráfico al norte de España?”, resaltó el ministro que le afeó a Palencia sus palabras sobre la supresión de líneas ferroviarias cuando el último Gobierno de Mariano Rajoy “suprimió 48 líneas de media distancia”.

“Por cierto unas cuantas de ellas entre Ávila y Madrid. Usted ahora tiene mucho empeño en que yo viaje con usted en esa línea, pero la realidad es que quien suprimió el servicio ferroviario fundamental que había entre Ávila y Madrid, o entre León y Ponferrada o entre León y Gijón, o entre Valladolid y Burgos fue el Gobierno de Mariano Rajoy”, explicó el ministro, que también arremetió contra el alcalde de Segovia, José Mazarías, que “se plantó en el despacho sin hora del presidente de Renfe porque suprimimos dos de las 54 frecuencias que tenían”.

“Para que vea usted el país en el que vivimos”, exclamó el ministro, que explicó que se suprimieron dos trenes “porque no se bajaba nadie ya que eran trenes AVE más caros y como tienen otras 52 frecuencias pues esos prácticamente no los usaba nadie”. “Ojalá tuviéramos más trenes para poder dar más frecuencias a todo el mundo”, incidió.