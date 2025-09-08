Sánchez confirma la inversión de Inobat en Valladolid: más de 700 millones que crearán 260 empleos directos

ICAL

El Ministerio de Industria y Turismo adjudicó hoy a la empresa InoBat una subvención de 53,8 millones de euros, más un préstamo de 456.000 euros, para la implantación de una gigafactoría de baterías en Valladolid, a través de la tercera convocatoria del PERTE del Vehículo Eléctrico y Conectado (VEC), en su sección de baterías.

El proyecto de InoBat prevé una inversión de 712 millones de euros, que generará 260 empleos directos y unos 500 indirectos, donde la planta alcanzará una producción de 32 Gigavatio-hora (GWh) en 2027, con pleno rendimiento previsto para 2029.

La tercera convocatoria del PERTE VEC ha permitido asignar más de 408 millones de euros a proyectos industriales de fabricación de baterías del vehículo eléctrico, incluyendo casos estratégicos como los proyectos de PowerCo en Sagunto (Valencia), Stellantis en Figueruelas (Zaragoza) o Renault en Valladolid.

Esta adjudicación fue adelantada esta mañana por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la clausura de la jornada ‘España, vanguardia de la industria verde’, celebrada en Madrid.

El presidente del Gobierno enmarcó la inversión de su Ejecutivo en este proyecto dentro de la apuesta por “la descarbonización y la industria verde”, que también se llevará a cabo con el fomento de la compra pública verde a través de obligaciones e incentivos o de la inclusión de requisitos, en la contratación pública, para la compra de productos cuya huella de carbono sea nula o reducida.

Recorrido industrial

Este anuncio tuvo sus primeras ramificaciones el 15 de enero de 2023, donde el entonces alcalde de la ciudad, Óscar Puente, confirmó en su momento la llegada “inminente” de InoBat a Valladolid. El aterrizaje de la factoría en su momento se vinculó al PERTE II del automóvil eléctrico, aunque el anuncio millonario de Sánchez al respecto lo enmarca en el PERTE VEC III. Varios años después en los que parece verse la luz al final del túnel, pese a que el consejero delegado de InoBat, Marian Bocek, confirmó hace dos años que España era el país “mejor posicionado” para instalar la planta de baterías que su compañía quiere construir en Europa.

Bocek destacó que España era el “candidato número uno” para acoger la nueva industria, que supeditó la concreción del proyecto a las negociaciones sobre ayudas con las diferentes administraciones y con posibles socios, como ocurre con el PERTE del automóvil eléctrico.

La instalación de la factoría de InoBat ha tenido idas y venidas, dado que el presidente de InoBat, Andy Palmer, dio a conocer el 13 de diciembre de 2023 que la firma recurrió al Perte VEC III sobre Innovación para reforzar su proyecto e implantar la megafactoría de baterías para coches eléctricos en la ciudad. Palmer manifestó que “Valladolid es un lugar idóneo para invertir en un proyecto de estas características” y que están “deseando formar parte de la familia de la ciudad”.

Diversos anuncios se produjeron a lo largo de los años por diferentes representantes públicos, aunque el actual regidor, Jesús Julio Carnero, siempre defendió la apuesta de la firma por la ciudad, quien mantuvo un contacto “constante, directo y fluido” con los responsables de InoBat, al mostrarse “convencido” de que “arrancaría en Valladolid”.

“Las intenciones de InoBat no han cambiado, pero necesitan que se les facilite esa financiación para poder acometer el proyecto y es en lo que en este momento está InoBat”, aclaró el pasado mes de julio de 2024. Un compromiso que hoy se ve recompensado tras la adjudicación por parte del Ministerio de Industria y Turismo adjudicó de una subvención de 53,8 millones de euros a la compañía.