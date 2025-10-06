Comparecencia del presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Mario Amilivia, ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León para la presentación del ''''Informe anual sobre las cuentas del sector público local de Castilla y León, ejercicio 2023''''.

Seis de cada diez entidades locales rindieron cuentas en plazo en 2023

CAL

Seis de cada diez entidades locales de Castilla y León rindió sus cuentas en plazo en 2023, dentro del plazo legal (hasta el pasado 31 de octubre), 7,8 puntos porcentuales más que un año antes. Así, un total de 2.852 entidades locales rindieron la cuenta general antes de expirar la fecha, tal y como informó hoy el presidente del Consejo de Cuenta, Mario Amilivia, ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes, durante la presentación del ‘Informe anual sobre las cuentas del sector público local de Castilla y León, ejercicio 2023’.

En este marco, explicó que el sector público local de la Comunidad está integrado por 4.741 entidades locales (2.248 ayuntamientos; las nueve diputaciones; el Consejo Comarcal de El Bierzo; 275 mancomunidades y otras entidades asociativas, y 2.208 entidades locales menores). Además, hay que sumar 170 entidades dependientes y adscritas a las mismas (26 organismos autónomos; 55 sociedades mercantiles; 3 EPES; 45 consorcios; 31 fundaciones y 10 asociaciones).

Amilivia sostuvo que todas las entidades mejoraron su nivel de rendición en plazo legal. El mejor índice correspondió a las diputaciones (88,9 por ciento), es decir, todas menos una -la de Zamora-, y tres más que en 2022, informa Ical.

A continuación, los ayuntamientos, con una ratio del 71,1 por ciento, experimentando una mejora interanual de 4,7 puntos porcentuales. Por su parte, las entidades locales menores registraron un 50,3 por ciento, incrementando 11,3 puntos, y el nivel de las mancomunidades se situó en el 49,5 por ciento, con 3,3 puntos más.

La comparación de los niveles de rendición de los ayuntamientos por comunidades autónomas pone de manifiesto que Castilla y León presenta valores superiores a la media nacional (65 por ciento) con un diferencial de 6,1 puntos, pero alejados de los mejores resultados (hasta el 88,4 por ciento). “La adopción de algunas medidas, ya implementadas por comunidades como Castilla y León, vinculando la concesión o el pago de subvenciones al cumplimiento de la obligación de rendir cuentas, contribuye a incrementar la rendición, tal como viene reiterando el Consejo en sus informes”, incidió Amilivia.

En el periodo 2018-2023, dentro del grupo de entidades que presentan incumplimientos reiterados de rendición de las cuentas de tres o más ejercicios se encuentran 164 ayuntamientos, el 7,3 por ciento de los municipios de la Comunidad, si bien la población afectada resulta escasamente significativa (1,8 por ciento). En el estadio más elevado de incumplimiento se sitúan 19 ayuntamientos que no rindieron sus cuentas en 10 o más ejercicios en el periodo 2012-2023, entre los cuales dos tienen una población de entre 500 y 999 habitantes.

Situación actual

A fecha de hoy, el nivel de rendición de las casi 5.000 entidades locales alcanza el 81 por ciento, es decir, 3.833 han rendido el último ejercicio fiscalizado. Así, han cumplido con esta obligación legal las nueve diputaciones; 1.991 ayuntamientos de los 2.248 existentes (89 por ciento), 1.655 entidades locales menores (75 por ciento); 178 mancomunidades y otras entidades asociativas (64,7 por ciento).

Amilivia resaltó estos datos teniendo en cuenta que Castilla y León es la comunidad autónoma que cuenta con el mayor número de entidades en el ámbito nacional y, más concretamente, el 27,6 por ciento de los municipios del Estado (y el cinco por ciento de la población), y en torno al 66 por ciento de todas las entidades locales menores, expresión inequívoca de la atomización municipal.

A fecha actual, alcanzan el 90 por ciento de porcentaje de rendición los ayuntamientos de las provincias de Ávila (223 han rendido); León (189); Salamanca (327) y Soria (164). Por detrás, figuran los de Segovia, rindieron 187 (89 por ciento), los de Zamora (220, el 89 por ciento); Palencia (168, el 88 por ciento); Valladolid (198, 88 por ciento) y Burgos (315, 85 por ciento).

Todas las diputaciones lo han presentado en tiempo, pero no así el Consejo Comarcal del Bierzo, que “acumula cinco años sin presentar las cuentas”.

Amilivia subrayó la importancia de la aprobación de este trabajo, “que busca asegurar que la gestión de los recursos públicos locales se realiza de manera eficiente, eficaz y conforme a la legalidad vigente, promoviendo la transparencia y la buena gobernanza en el ámbito municipal”.

Señaló en esta línea que la rendición de cuentas de las entidades locales “no es un fin en sí mismo, sino una herramienta de transparencia que permite dar a conocer a todos los ciudadanos la situación económica de sus municipios”.

Ciclo presupuestario

Por otra parte, 1.966 entidades locales (69 por ciento) de las que rindieron cuentas en plazo aprobaron el presupuesto de 2022 fuera del plazo legalmente establecido (31 diciembre 2022). Por su parte, 598 (21 por ciento) rebasaron el plazo para la aprobación de la liquidación del presupuesto.

El informe anota que entre las 2.972 cuentas del 2023 objeto de revisión, inicialmente 532 se presentaron completas y sin incidencias, mientras que otras 2.436 contenían incidencias de diversa índole. Tras el proceso de subsanación, el total de cuentas sin incidencias paso a 541 (18,2 por ciento). El 63 por ciento de las incidencias fueron de carácter formal (incumplimiento de plazos o trámites del ciclo presupuestario). El resto, definidas como sustanciales, referidas al contenido de la información, representan el 37 por ciento.

La principal conclusión del informe es que las entidades locales de la Comunidad, analizadas globalmente, gozan de una situación económica saneada. En conjunto, tomando los datos de las cuentas rendidas, en 2023 gastaron 3.355 millones de euros, lo que en relación con los 3.433 de ingresos arroja un resultado presupuestario positivo de 78 millones de euros. El 47,2 por ciento de las entidades locales liquidó con resultado positivo.

Además, se registraron 752 millones de pasivo financiero, un 9,7 por ciento menos que en 2022. También alertó sobre la contratación administrativa, pues recordó que las entidades locales tienen obligación de remitir este apartado al Consejo de Cuentas. Así, 1.636 entidades habían cumplido, tres décimas mejor, con 69.000 contratos y 713 millones de importe de adjudicación.

Recomendaciones

El Consejo de Cuentas mantiene recomendaciones como la promoción de la cobertura de los puestos reservados a funcionarios con habilitación de carácter nacional, el fortalecimiento de la asistencia a los municipios o la actualización de la regulación de las multas coercitivas a las entidades incumplidoras.

También, la adopción de las medidas legales oportunas para el establecimiento como fecha límite para la rendición de cuentas la del 30 de junio del ejercicio siguiente al que las mismas se refieran.

Con relación a las entidades locales, se recomienda que incrementen sus esfuerzos para ajustar sus actuaciones a los plazos normativos respecto al ciclo presupuestario y contable, especialmente en lo referente a la aprobación de los presupuestos.