Transportes ratifica que solicitará la disolución de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad

ICAL

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, comunicó hoy que se pone en marcha el procedimiento de disolución de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad porl entender que el actual convenio de integración ferroviaria en superficie es “papel mojado” al no avanzar la ejecución de los proyectos de Ariza o Arco de Ladrillo, y al no existir acuerdo en sus órganos internos. “Hasta aquí hemos llegado. Se acabó ya lo que se daba”, sentenció.

“Hay quien quiere seguir bailando la danza del soterramiento. Perfecto, agarrado a nosotros no lo va a hacer. Seguirá bailándola sólo, con los de la Mesa del Soterramiento o con quien quiera, con la Sociedad Valladolid Alta Velocidad y con el Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible el baile no sigue”, afirmó el ministro en una comparecencia tras la reunión del Consejo de Administración de la entidad, que se celebró durante dos horas en la sede de la Delegación del Gobierno en Valladolid.

De esta forma, Óscar Puente, exalcalde de Valladolid, anunció que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) solicitará la convocatoria de la Junta General de la Sociedad para proceder a la disolución y liquidación ordenada de la misma, si bien para ello necesita una mayoría del 75 por ciento, que no tiene Transporte. En ese caso, avanzó, se denunciará el convenio actual, que recoge la integración de las vías a través de 14 pasos, e irá al juzgado de lo mercantil correspondiente.