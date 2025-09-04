Universidad Isabel I y AJE Burgos renuevan su colaboración para impulsar talento y formación

La Universidad Isabel I y la Asociación de Jóvenes Empresarios de Burgos (AJE) han firmado hoy un convenio de colaboración en materia de formación con el objetivo de estrechar lazos entre el ámbito académico y el tejido empresarial joven de la provincia. El convenio ha sido rubricado por Alberto Gómez Barahona, rector de la Universidad Isabel I, y Lucía

Echevarrieta Martín, presidenta de AJE Burgos, en un acto celebrado en la sede de la Universidad. Ambas instituciones han renovado su actividad conjunta a través de este convenio destinado a la formación de los socios de AJE Burgos.

Gómez Barahona subrayó el valor del emprendimiento juvenil y la importancia de reforzar los lazos entre la universidad y los jóvenes empresarios. “El empresario es un pequeño héroe”, señaló, recordando que apostar por la innovación y arriesgar recursos personales “es un acto de valentía y de confianza en uno mismo” en un contexto de alta exigencia del mercado y de presión fiscal.

El rector de la Universidad Isabel I destacó además la sintonía entre la Universidad Isabel I y AJE Burgos, pues ambas comparten juventud e iniciativa. “Nuestra universidad no consume ni un solo euro de recursos públicos; todo lo que hacemos es gracias a nuestro propio esfuerzo. Ese ADN común nos une a los jóvenes empresarios”, recalcó. También

insistió en la importancia de la formación continua en un mundo marcado por cambios tecnológicos acelerados: “Si el mundo cambia, tenemos que interpretarlo y formarnos para entenderlo. Aquí los jóvenes empresarios están en su casa”.

Lucia Echevarrieta Martín agradeció la renovación del convenio y reconoció las dificultades que afrontan los emprendedores en su camino.

“Muchas veces carecemos del apoyo del Estado o de las administraciones, y por eso es fundamental que instituciones como la Universidad Isabel I estén a nuestro lado”, afirmó. Una colaboración consolidada entre universidad y empresa Desde su creación, la Universidad Isabel I ha apostado por tender puentes con el entorno social y empresarial de su entorno, con el

objetivo de trasladar su conocimiento y capacidades investigadoras más allá del aula. La renovación de este convenio con AJE Burgos refuerza esa línea estratégica, al tiempo que impulsa nuevas oportunidades de colaboración en beneficio de los alumnos, emprendedores y empresas asociadas.

Formación universitaria para asociados de AJE

El convenio en materia de formación regula las condiciones de matrícula en la Universidad Isabel I para los socios, empleados y familiares de primer grado vinculados a AJE Burgos. Los beneficiarios tendrán acceso a descuentos especiales del 20% en varias titulaciones oficiales y a otras ventajas académicas durante el curso académico 2025-2026. Además, como patrocinador principal del Premio Joven Empresario de Burgos 2025, la Universidad Isabel I concederá una beca completa en el Máster Universitario Oficial en Marketing Digital, valorada en 4.200 euros, al ganador del galardón.

Respecto al Premio Joven Empresario de Burgos, patrocinado por la Universidad, Lucía Echevarrieta lo calificó como “nuestro gran día, el gran evento del año”. Señaló que contar con este respaldo no solo da prestigio al galardón, sino que “abre la puerta a la formación de calidad en un ámbito tan necesario como el marketing digital”. Y añadió: “Llevamos ya cuatro años de colaboración y confiamos en que continúe, porque es una alianza muy buena que permite que nuestros asociados sigan formándose y creciendo”.

Ambos convenios tendrán vigencia hasta el 31 de agosto de 2027 y contemplan la creación de una Comisión de Seguimiento encargada de evaluar y potenciar las acciones conjuntas. Con esta renovación un año más, Universidad Isabel I y AJE Burgos refuerzan su compromiso con la formación, la innovación y el desarrollo empresarial en la provincia.