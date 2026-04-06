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Valladolid registra en Semana Santa una ocupación hotelera media del 70 por ciento con picos del 95

ICAL

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, destacó el “éxito” de una Semana Santa 2026 “récord” en la capital y precisó que la ocupación hotelera se cifró, de media, en el 70 por ciento, con un pico del 95 por ciento desde el Jueves Santo hasta el Domingo de Resurrección, apuntó.

Carnero defendió el conjunto de actos y procesiones como “seña de identidad” de Valladolid gracias a la “entrega de toda la ciudad”, cuyos centros turísticos realizaron unas 9.000 atenciones, aclaró durante el acto de presentación de la Memoria de la Policía Municipal en 2025, informa Ical.

El regidor detalló que, dentro del visitante nacional, los ciudadanos de la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana, además de los de Castilla y León, fueron los mayoritarios. De cara al aspecto internacional, Portugal, Francia, México, Alemania, Brasil o Reino Unido se alzaron como las principales procedencias. 

De igual manera, Jesús Julio Carnero, agradeció el “gran trabajo” realizado por la totalidad de las cofradías, así como por la Concejalía de Turismo y el conjunto de los servicios municipales, al defender que la Semana Santa de Valladolid es “abierta” a todo el mundo, aseveró.

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