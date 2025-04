Vox ve «incoherente» que el PP pida presupuestos al Gobierno y no presente los regionales

ICAL

El portavoz de Vox en las Cortes de Castilla y León, David Hierro, censuró hoy la falta de “coherencia” del Partido Popular por exigir unos Presupuestos al Gobierno cuando el Gobierno de Fernández Mañueco no los aprueba para la Comunidad, pero su homólogo popular, Ricardo Gavilanes, le reprochó que se apartara del diálogo abierto con los grupos.

“Gobierno y responsabilidad”, resumió Hierro en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces que fijó el orden del día del pleno de la próxima semana y en la que volvió a reclamar a la Junta que presente las cuentas, ya que tildó de “suicidio político” la posibilidad de estar con cuentas prorrogadas hasta 2027. “¡Qué problema hay!”, apostilló.

Es por ello que pidió al PP que “sea coherente” y haga lo mismo en Madrid que en la Comunidad al exigir presupuesto a Pedro Sánchez y no hacerlo a Fernández Mañueco, en un argumento que no compartió Gavilanes para quien las cuentas estatales llevan tres años prorrogadas y no existe diálogo con los grupos.

Según el popular, “aquí hay un diálogo”, aunque a preguntas de los periodistas no pudo precisar si hay conversaciones en privado dado que las rondas abiertas por el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, concluyeron sin acuerdo, sin que se haya dado más pasos.

Por su parte, Hierro afirmó que en otras comunidades se negocia con Vox nuevas cuentas e insistió en preguntar por el problema de renunciar a materias como el pacto verde, dado que, en opinión de Vox, tiene una serie de limitaciones que perjudican a los sectores primario o industrial de Castilla y León.

De esa manera se refirió también al hecho de que Vox siempre afirme que los presupuestos prorrogados, que fueron aprobados por el Gobierno de coalición formado hasta julio de 2024, han sido los mejores.