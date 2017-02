“Un 80% de la Administración no paga a los 30 días y no pasa nada”

Lorenzo Amor, presidente de ATA, se queja de la impunidad de la Administración para retrasarse en los pagos y no verse castigada.

Amor afirma que “de esto llevamos hablando mucho tiempo, y hay que hablar menos y hacer más. Espero que las medidas empiecen a estar en el BOE y dejar de comentarlas en tertulias. La ley de morosidad tiene más de un lustro y no tiene sanciones, es la ley que más insumisos tiene. Nuestras administraciones no cumplen la ley y no pasa nada. Tenemos un 80% de administraciones que no pagan a 30 días y no pasa nada”.

Añade también que “el año pasado un 50% de autónomos sufrió el año pasado la morosidad. El 30% tardó en cobrar más de seis meses en cobrar una factura”.

Más de 1,2 millones de autónomos cobran tarde

“En este país todavía se firman contratos sabiendo que se va a romper la ley de morosidad, en muchas ocasiones nos vamos a 120 días. Más de 1,2 millones de autónomos cobran tarde”.

El presidente de ATA también propone que “una administración que tuviera reincidencia debería tener un sistema de recargo, como cualquier ciudadano de este país. Pero claro sancionar a la propia administración es difícil, no así al ciudadano. A las empresas que se salten la ley hay que castigarlas, aquellos que lo hacen de manera reiterada. Hace falta voluntad política”.

“Un Gobierno que no dialoga está errado”

“Un Gobierno que no dialoga con sus autónomos creemos que está errado, pero nosotros seguiremos pidiendo que nos atiendan, ya hemso visto la metedura de pata que han tenido en los últimos tiempos”.