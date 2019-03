Carlos Rivadulla: Cataluña ha perdido fuelle económico con motivo del ‘procés’ y de los políticos irresponsables

JMF: ¿Qué es ‘Empresaris de Catalunya’?

Carlos Rivadulla: Una asociación de emprendedores, empresarios, directivos y autónomos que nace en 2014 con al finalidad de agrupar y dar voz a todos los profesionales de empresa a favor del respecto a la Constitución y de la unidad de mercado y la convivencia y colaboración entre todos los españoles.

PUBLICIDAD

JMF: ¿Tiene que ver con la CEOE?

Carlos Rivadulla: No tenemos nada que ver, no somos “patronal”, somos una asociación que nace y tiene una misión con la finalidad y objetivos indicados.

JMF: ¿Qué objetivo os proponéis?

Carlos Rivadulla: Rebatir los mensajes del separatismo desde la vertiente económica y empresarial…, articular y divulgar un mensaje sobre la conveniencia y beneficio de los catalanes y de las empresas de pertenecer a España, el separatismo es exclusión, división y egoísmo, justamente todo lo contrario de lo que necesitan las personas y las empresas, espacios abiertos, compartidos…, donde se puedan desarrollar sin la menor traba posible.

PUBLICIDAD

JMF: ¿Sigue siendo Cataluña el motor económico de España?

Carlos Rivadulla: Sí, todavía lo es…, ha perdido fuelle con motivo del ‘procés’ y de los políticos irresponsables que son máquinas de generar desconfianza; la falta de confianza en un territorio es muy perjudicial… sobre todo a medio y largo plazo. Barcelona y Cataluña han vivido de la inercia positiva del periodo 2014-2019, con importantes crecimientos en toda España y la zona Euro pero no se puede vivir eternamente del viento de cola el coste de oportunidad es incalculable… y lamentablemente, es una injusta ventaja del separatismo, nunca sabremos todo lo que nos hemos perdido; las inversiones que no han llegado, los puestos de trabajo de más que ahora tendríamos sin el desafío separatista…, pero es fácil pensar que estaríamos mejor. El centro BBVA RESEARCH ha calculado en que 2018 Cataluña ha perdido 0,2 puntos de PIB, lo que equivaldría a tener ahora 40.000 puestos de trabajo más, solo sabemos lo poco que se ha hecho público, como la Agencia Europea del Medicamento…, pero en la mayoría de los casos ningún empresa anuncia ni hace público que no invierte en tal o cual territorio por la inestabilidad política; un político responsable crea las condiciones de estabilidad y seguridad jurídica para que se invierta… aquí se ha hecho todo lo contrario de una manera muy irresponsable…. Me preocupa el largo plazo, que se nos perciba, que ya lo empezamos a ser, un territorio difícil, inestable, antipático. Me preocupa la relación con el resto de España, con creces nuestro principal cliente, me preocupa que se nos perciba como un vecino quejoso, antipático.

JMF: ¿Se esperaba peor?

Carlos Rivadulla: Imposible saber.

JMF: Los augurios eran terribles…

Carlos Rivadulla: Esa es la injusticia…, que muy seguramente, por no decir al 100% seguro, estaríamos mejor sin procés, pero es imposible de cuantificar….

JMF: No será que el mundo económico no se los toma en serio…

Carlos Rivadulla: Bueno, sabemos lo de la Agencia Europea del Medicamento, sabemos que las inversiones extranjeras bajan en Cataluña y suben en Madrid, etc. Los inversores sí… pero claro… calcula eso… bueno… el BBVA Research si ha hecho una estimación.

JMF: ¿La Agencia se fue a pique por eso?

Carlos Rivadulla: Sin duda, los casi 800 trabajadores querían venir a Barcelona. Se calcula que generarían unos 40.000 desplazamientos en reuniones, seminarios, etc. con todo lo que significaría para los hoteles, restaurantes.

JMF: ¿De dónde lo sacáis?

Carlos Rivadulla: ¿El qué?

JMF: Que no vino por eso y no porque nuestros respectivos gobiernos tiene muy poca fuerza en Europa.

Carlos Rivadulla: Lo que te comentaba… los propios trabajadores querían Barcelona. pero en la votación (votaron los 27, sin UK)…. Sí un territorio ofrece inestabilidad política… pues no puede ser un buen destino… considerando que te vas de Londres por el Brexit…. El 1-0 y todo lo ocurrido antes y después para mí sí fueron decisivos y claro… si tampoco tienes unidad de acción (Estado-Generalidad) porque están de morros y eso se nota…, ¿cómo vas a convencer al resto? Estaba mirando noticias…la votación fue el 20NOV2017, en pleno 155… imposible convencer a nadie con estabilidad política…

JMF: Y el Mobile, ¿aguantará tanto desprecio?

Carlos Rivadulla: Hubo un serio aviso el año pasado… el 155 lo cambió… trajo cierta tranquilidad… espero que se aguante hasta la terminación del contrato en 2023… no sé… a ver qué tal entonces…

JMF: ¿Estáis mejor ahora que entes del 155?

Carlos Rivadulla: Sin duda, el 155 y el discurso del Rey supuso un punto y aparte…. La salida de empresas se fue deteniendo… pero todavía hay goteo, de hecho… el goteo se inicia ya en 2012 con el inicio del procès…, se acelera en el último trimestre de 2017…, pero continua desde entonces…

JMF: ¿Volverán?

Carlos Rivadulla: No todas, pienso/espero que una gran parte sí…, otras, no….

JMF: ¿Como ves la política catalana? A mi me cuesta seguirla y entenderla…

Carlos Rivadulla: Ahora vivimos una política de confrontación, el separatismo lo copa todo y solo le interese seguir alimentando la actual situación, es una huida hacia adelante…, han mentido tanto a tantos…, que no saben volver atrás.

JMF: ¿Pero quién es quien?

Carlos Rivadulla: Solo volveremos a la normalidad con 1) tiempo y paciencia; 2) paciencia y determinación; fuera de la Constitución no hay diálogo.

JMF: ¿Alguien gobierna en Cataluña?

Carlos Rivadulla: Los CDR con ayuda de Torra.

JMF: ¿Puigdemont pinta algo?

Carlos Rivadulla: Sí, ha aguantado bien, rentabilizando la presión que ejerce sobre los demás como líder sacrificado y heroico que huye… incluso con un toque de épica… de escapar de las garras del “Estado opresor”.

JMF: ¿Pero como puede ser que alguien le haga caso?

Carlos Rivadulla: Por una mezcla de chantaje emocional…, da pena a los suyos… y nadie se atreve a decir que está desnudo y que todo es un despropósito… una mezcla de “paradoja de Abilene” combinada con Asch… Se ha creado en el propio independentismo… lo que ya pasaba fuera… una gran espiral del silencio… miedo a ser señalado como el traidor que no apoya a los fugados o reclusos… miedo a salirse del guión… miedo a no ser un duro… esta dinámica es difícil de romper… el primero paga un precio alto… pero después empezarán a caer el resto…

JMF: Como ‘Empresaris de Catalunya’ ¿como veis la situación económica de España?

Carlos Rivadulla: Ahora en un leve y suave descenso… pero aguantando… a la espera de qué sucede en el contexto externo… Alemania… tensiones China-USA…

JMF: Y las elecciones generales, ¿no os preocupan?

Carlos Rivadulla: No…, nos preocupan más las municipales…, Barcelona corre un gran riesgo… el riesgo de que el separatismo+populismo consiga la alcaldía… ya veremos en qué orden de factores…. Barcelona corre el riesgo de ser secuestrada por el separatismo la utilización de palanca y altavoz no les interesa la ciudad… solo ponerla al servicio de su proyecto secesionista…

JMF: ¿En esto está el PSC?

Carlos Rivadulla: No, en esto exactamente no…pero podría estar en un PSC-ERC-Comuns…, lo han hecho antes…, ¿lo volverían a hacer…? No lo sé…

JMF: Eso me dicen…

Carlos Rivadulla: Sí ellos obtuviesen más votos que ERC y Comuns… casi seguro que buscarían su apoyo… con todo el peligro que conlleva…, pero como todo apunta a que no superará a ninguno de los dos…, dudo que entre al trapo.

JMF: ¿La esperanza Valls pierde fuelle?

Carlos Rivadulla: No, pienso que no… es un proyecto que en buena parte nace de cero, ha tenido que construirlo todo… equipo, mensajes… etc., cierto con el apoyo de C’s…

JMF: Le veo perdido…, ¿tú no?

Carlos Rivadulla: A medida que pasen las semanas y nos acerquemos al 26M la gente verá con más claridad que su proyecto es sólido… tiene experiencia, prestigio internacional…; nadie del resto lo tiene… supongo que tiene una barrera de entrada por lo que te comentaba… su proyecto es una “start-up política”…. En este sentido Valls es muy emprendedor… y con un potente mensaje de integración europea.

JMF: Para Barcelona sería un salto cualitativo. De Colau a Valls, del cero al infinito…

Carlos Rivadulla: Así es. No es difícil de imaginar un debate con Colau y/o Maragall… y la gran diferencia entre ellos… en todos los sentidos…

JMF: Gracias Carlos, no te quito más tiempo, un abrazo y mucho ánimo.

Carlos Rivadulla: un abrazo, un placer y gracias a ti.