“El coste de oportunidad que vamos a tener en Europac es elevado”

Juan Enrique Cadiñanos, director de la sucursal en España de Admiral Markets, habla de Europac y otros muchos títulos en el Consultorio de Bolsa de Radio Intereconomía.



Cadiñanos ha empezado analizando la situación de la banca española. “Personalmente preferiría enfocamre más en la banca mediana. Junto con BBVA…me mantendría un poco al margen esperando a ver movimientos significativos. Sabadell, Caixa o Bankinter que ha estado últimamente un poco apartado de la inestabilidad y esto le benefició mucho. Lleva mucho tiempo en primera línea y sin ser banca principal”.

Sobre Europac, el director de la sucursal en España de Admiral Markets apunta que “la opa le deja los precios cercanos al nivel actual. El coste de oportunidad que vamos a tener es elevado, los precios no se moverán mucho y podríamos obtener beneficios con otras entidades”.

Telefónica

“En el caso de Telefónica, por el bajo precio al que cotiza, podríamos ver la opción de mantenerla. No es que considere que la compañía pueda tener buen value. Pero lógicamente el ratio riesgo/rentabilidad desde estos niveles le favorece. No me decantaría por entrar si no tuviera posiciones en el valor. Aunque se ha quitado gran parte de la deuda, por el momento la entidad no ha conseguido retomar esas posiciones”.