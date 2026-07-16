Movilidad defiende la colaboración público-privada y elaborará una estrategia de carreteras 2027-2040

ICAL

La Consejería de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial aprobará e implantará en esta legislatura una nueva planificación estratégica para el periodo 2027-2040, de la que se harán evaluaciones intermedias cada cuatro años para para programar las actuaciones de forma “óptima”. Además se estudiarán fórmulas de colaboración público-privada para acometer determinadas actuaciones prioritarias, de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria.

Se trata de dos de las actuaciones previstas en el programa de legislatura que presentó hoy la consejera de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial, Cristina Sanchidrián, en su comparecencia a petición propia ante las Cortes. Además, aseguró que prestará especial atención a la renovación de firmes, a la digitalización en esta materia y, en función de los recursos disponibles, a la construcción de variantes de población, ensanches o viales 2+1.

Igualmente, Sanchidrián explicó que acaban de iniciarse los contratos de conservación para las zonas de Burgos Norte, León Este, Salamanca, Segovia y Zamora, por casi 68 millones, estando los contratos de las demás provincias en ejecución por un total de 80 millones. También recordó que se ejecutan los referidos a la Autovía autonómica del Camino de Santiago (A-231) por 24 millones, lo que se traduce en una inversión anual superior a los 35 millones.

Asimismo, la titular de Movilidad avanzó que se licitarán “anticipadamente” los contratos de señalización horizontal, del periodo 2027-2028, por 5,4 millones, mientras ya se han adjudicado recientemente en todas las provincias por casi cuatro millones. A estas actuaciones se suman las intervenciones específicas como la de CL-629 de Villasana de Mena, por 2,8 millones o las obras de la SG-322, entre Marugán y Muñopedro, por 1,2 millones.

Dentro del programa de modernización, se encuentran en ejecución obras como la mejora de la AV-915, de Sotillo de la Adrada (Ávila) a Castilla-La Mancha, por 6,5 millones, la variante de Salas de los Infantes (Burgos), por 9,87 millones, o la variante de Yanguas (Soria) con una inversión de cinco millones.

Otra de las acciones que subrayó la consejera fue el desarrollo del modelo digital de gestión, que aseguró permitirá a Movilidad disponer de una versión “completa, actualizada y georreferenciada” de las carreteras, mejorando sensiblemente la toma de decisiones. Este modelo, añadió, se completará con los Entornos Comunes de Datos en todo el ciclo de vida de las carreteras, así como con más sensores y más estaciones meteorológicas en el marco del Programa Territorio Rural Inteligente.

También se mantendrá la señalización inteligente para prevenir los accidentes por fauna silvestre, así como la ampliación de los sistemas de avisos a ciclistas y de la señalización inteligente en puertos de montaña.

Actuaciones

La titular de Movilidad explicó, provincia a provincia, las acciones emprendidas por su departamento. En lo que se refiere a Ávila, se aseguró que completará la renovación de la CL-505, entre La Cañada y el límite con la Comunidad de Madrid y concluirá la modernización de la SG-500. Además, destacó que se redactará el proyecto de la AV-804, entre Ávila y Arévalo, a lo que se sumarán los refuerzos en la CL-605, de Madrigal de las Altas Torres al límite con Salamanca, en la AV-105, de Arevalillo a Salamanca, y la mejora de la AV-933, de Muñana a la N-502.

En Burgos, según Sanchidrián, se culminarán todas las actuaciones en marcha, como las obras del tramo más septentrional de la CL-629, y se avanzará en los proyectos de mejora de la BU-912, entre Gumiel de Izán y Quemada; de refuerzo de la BU-551, entre la Cerca y Medina de Pomar; y de modernización de la BU-703, de Castil de Peones a Villafranca Montes de Oca. Asimismo, avanzó que se trabajará en las conexiones de Aranda de Duero y en un convenio para mejorar la movilidad hacia el polígono industrial de Ircio, en Miranda de Ebro.

En León, la consejera señaló que se culminará la modernización de la LE-213, entre Puente Villarente y Gradefes. También la restauración del puente de Villafer; la renovación de la LE-331, de Puebla de Lillo a Asturias; el refuerzo de la CL-631, de Toreno a Páramo del Sil, y de la CL-626, y la rehabilitación del firme de la LE-234, entre Prioro y Puerto de Pando.

En Palencia, Movilidad avanzará en la variante de Guardo y en la ejecución del tramo de la CL-626 entre Guardo y Santibáñez de la Peña. También actuará en la CL-615, entre Fresno del Río y Guardo, y en la reordenación de accesos en la vía de servicio de la CL-613, en Grijota, y en la intersección de Abia de las Torres, en la PA-245.

En Salamanca, abordará el desdoblamiento del tramo de acceso a Salamanca por la CL-510; las mejoras integrales de la SA-105, entre Peñaranda y Ávila, y de la SA-213, conocida como la carretera de Bocacara. En Segovia, finalizará las actuaciones en travesías, en la Cuesta de los Hoyos, desde el Espolón a la SG-20, y la Cuesta del Peñigoso, en Zamarramala. Además, acometerán mejoras en la A-601, de Bernuy a La Lastrilla, en la SG-205, de Cantalejo a Cerezo, y en la SG-333, de Gomezserracín a Remondo. También construirá el vial de conexión de la CL-601, carretera de La Granja, con la estación del AVE.

En Soria, la Consejería concluirá la variante de Yanguas, la mejora de la SO-380, de Matalebreras a Ólvega, y el refuerzo de la CL-117, entre Abejar y Molinos de Duero. También, avanzará en la nueva conexión del polígono industrial de Cabrejas del Pinar con la N-234; completará la mejora de la SO-630, entre Villar del Río y San Pedro Manrique, e impulsará la conexión directa de la SO-920 con la CL-116 en El Burgo de Osma. Por último, intervendrá para reforzar la CL-101, entre el cruce de Borobia y Jaray.

En Valladolid, avanzará en la tramitación para la renovación del firme de la VA-601, desde el enlace de la A-601 en Viloria del Henar y en la modernización de la VA-800, de Nava del Rey a Salamanca. Además, licitará próximamente el tramo entre Castrejón de Trabancos y el límite de Salamanca; también de la VA-524, de Tordehumos a Villafrechós. Asimismo, impulsará la modernización de la VA-920, de Medina de Rioseco al cruce con la N-610 y avanzará en un protocolo con este municipio para realizar el cambio de titularidad de la travesía en la VA-913.

En cuanto a Zamora, mejorará la ZA-321, de la N-122 a Moralina, la llamada carretera de Puente Pino. También se actuará en la ZA-714, entre Riego del Camino y Arquillinos, y en la ZA-921, de Rihonor a Puebla de Sanabria. Además, acometerán los refuerzos en la ZA-912, en el tramo entre la N-631 y San Pedro de las Herrerías, así como en la ZA-311, de Moralina al límite con Salamanca.