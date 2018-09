“Las acciones de Duro Felguera no valen para nada hasta que se demuestre lo contrario”

Carlos Doblado, Socio de Ágora EAFI, considera que Duro Felguera llegó a subir de manera descabellada, y que es un valor difícil de analizar para un analista técnico.



Doblado ha hablado también de otras entidades, como Bayer. “Es toda una tentación, ha caído un 50% desde hace unos años. Aquí tiene en la zona de 70 un muy gran soporte. Hay diferentes formas de hacer las cosas, si crees en ella puedes comprar en ese soporte. Las bolsas europeas en general tienen unos soportes de cierta importancia, podrían favorecer algunos rebotes”.

En cuanto a Duro Felguera, ha dicho que “hemos visto a Duro Felguera subir mucho hace no mucho, de manera descabellada. Lo que sí recomiendo es que cuando eso suceda no esperemos milagros de orden superior y nos demos con un canto en los dientes. Estas acciones no valen para nada hasta que alguien no demuestre lo contrario”.

“Amazon es muy incontrolable, tendría que caer mucho para pensar que su tendencia ha cambiado”

“Yo tengo posiciones en Amazon desde 300 euros, y ahora mismo no entraría. Ha subido a una velocidad que no ha habido figuras de vuelta. Yo no estoy pensando en cuánto dinero voy a ganar, sino en cuánto dinero puedo perder. Es muy incontrolable, tendría que caer mucho para pensar que su tendencia ha cambiado”.