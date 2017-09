Telefónica mantiene en nómina al imputado socialista Narcís Serra

Telefónica ha renovado a Narcís Serra, el imputado ex vicepresidente del Gobierno por el saqueo y las millonarias indemnizaciones en Cataluña Caixa, rescatada con cerca de 12.500 millones de dinero público.

Serra percibe 110.000 euros anuales y los seguirá ingresando al menos hasta 2020, como vicepresidente de Telefónica Chile. Fue el pasado 4 de abril cuando se renovó el cargo, tan solo unas semanas después de que la Fiscalía Anticorrupción le imputara por administración desleal al impulsar negocios inmobiliarios a costa de Caixa Cataluña, dejando un supuesto agujero de 720 millones de euros.

Asimismo, Serra está también imputado y a un paso del banquillo por las millonarias subidas de sueldo que se repartieron los directivos justo antes de pedir el rescate al Frob. La Fiscalía pide un total de 4 años de cárcel, mientras que la acusación particular ha elevado a 10 años su petición. Entre los supuestos delitos cometidos están los de apropiación indebida y administración desleal. Pese a estas sospechas de corrupción, Telefónica ha mantenido a Serra en Telefónica Brasil, al menos hasta 2019, según publica El Mundo.

César Alierta, ahora consejero de Telefónica, y José María Álvarez-Pallete, presidente de la operadora, han creído a pies juntillas las justificaciones del ex ministro socialista, quien afirma que no será condenado. No obstante, pese a existe la presunción de inocencia, la condena social ya está en su punto álgido, más cuando esa caja catalana ha costado cerca de 12.500 millones al contribuyente y fue vendida al BBVA por solo 1.000 millones de euros, perdiendo el Estado y por tanto los españoles cerca de 11.500 millones.

Por otro lado, el próximo 9 de mayo el consejo de administración de Telefónica decidirá la nueva composición. Se espera un duelo de espadas por la situación de Alierta, donde parte del consejo pide su renuncia. Alierta continúa ejerciendo sobre delicados asuntos, como la presencia de Telefónica en el accionariado de PRISA. Álvarez-Pallete no ha realizado ninguna operación sobre esta posición, pese a la necesidad de reducir su deuda. Ahora Alierta preside también la Fundación Telefónica, a la que inyectó 350 millones justo antes de abandonar la presidencia de la operadora.