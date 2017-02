“Será un año para fondos mixtos flexibles, y no para deuda pública gubernamental”

La deuda pública no es una buena opción de inversión según José María Luna y Juan Luis Sevilla, analistas de PROFIM.

Los analistas han comenzado contestando a un oyente que ha preguntado por el fondo Caixabank renta fija selección emergente estándar. “Hemos hablado muchas veces de las expectativas de los inversores. Hay que tener muy claro la tipología en la que queremos estar, en la deuda pública gubernamental no hay que estar. Luego hay nichos que luego pueden dar un plus de rentabilidad, como este. Renta fija sí, pero a corto plazo”.

Bankia Fonduxo FI

“El Fonduxo me encanta es un gestor autor, se ha quedado atrás con otros similares y quizás es momento de tener alguno que lo pueda hacerlo mejor en el actual escenario global, como el Concept Kaldemorgen o el Carmignac Patrimoine. En los fondos garantizados hay que leerse muy bien la letra pequeña. Algo muy importante es que la garantía se cumple si va a vencimiento. Hay que ver qué condiciones de salida se tiene”.

Polar Capital Biotechnology y el JP Morgan Global Financial

“Me gustan los dos sectores, el bancario más a corto plazo. Parece que el sector financiero americano no tendrá ninguna regulación, pero tampoco es totalmente así. Me gustan los dos fondos, y uno más de la casa Henderson, el Global Financial que podría ser interesante”.

Además, han insistido mucho en la flexibilidad, “y en la gestión activa, y eso se obtiene con los fondos mixtos flexibles, hay un ramillete de productos que puede dar un buen resultado para uno o dos años con un perfil de riesgo medio”.