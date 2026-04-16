ASPRIMA “Es muy necesario modificar la ley del suelo estatal para iniciar el proceso de solución de acceso a vivienda”

Carolina Roca, Presidenta de Asprima nos explica a «Intereconomía Inmobiliario» en Radio Intereconomia como la próxima semana será clave para el futuro del acceso a la vivienda en nuestro país.



Asegura la presidenta de Asprima que nos encontramos ante un momento decisivo en materia regulatoria, con dos hitos relevantes sobre la mesa



Por un lado, el cuarto intento de modificación de la Ley del Suelo, que se llevará al Pleno del Congreso para iniciar su tramitación. Un paso imprescindible que no puede volver a quedar bloqueado si realmente queremos avanzar en soluciones estructurales.



Por otro, la esperada aprobación del Plan Estatal de Vivienda por parte del Consejo de Ministros, prevista para abril tras varios meses de retraso. El siguiente reto será su rápida implementación en coordinación con las comunidades autónomas, idealmente antes del verano.

Más allá de los tiempos políticos, el mensaje es claro: es urgente avanzar en una reforma de la Ley del Suelo que permita desbloquear desarrollo, generar oferta y facilitar el acceso a la vivienda.

El sector lo lleva reclamando tiempo. Ahora, la responsabilidad está en manos de los grupos parlamentarios.