Culmia ya ha cerrado la venta del 75% del EDIFICI 6Ó Marina Building

Culmia, la plataforma inmobiliaria que concentra íntegramente las soluciones de vivienda del mercado, avanza en la consolidación del EDIFICI 6Ó Marina Building, su edificio de oficinas en el distrito de La Marina del Prat Vermell de Barcelona, donde ya ha cerrado la venta de seis de sus ocho plantas.

En septiembre de 2024, el edificio incorporó a sus primeros ocupantes: Farmacia Motors, que inauguró su local en la planta baja, y el Grupo de Empresas Masiques, que trasladó su sede corporativa a las dos plantas superiores (7ª y 8ª).

Además, durante el verano de 2025, Culmia formalizó la escritura pública de compraventa con las multinacionales ASUSTek Computer Inc. (ASUS Spain SLU), que adquirió las plantas 1ª, 2ª y 3ª, y Grupo ETASA, que compró la 6ª planta.

De esta forma, el EDIFICI 6Ó Marina Building de Culmia se posiciona como uno de los proyectos de referencia en el segmento de oficinas del enclave estratégico de Barcelona, donde todavía dispone de dos plantas libres (4ª y 5ª) de 700 m2 cada una.

Con una superficie de 5.472,5 m² distribuidos en planta baja más ocho alturas, el edificio se sitúa en el Passeig de la Zona Franca 19, esquina con la calle Cal Cisó, en un entorno que se está consolidando como nuevo distrito de negocios de Barcelona.

Asimismo, en línea con la apuesta de Culmia por la sostenibilidad, cuenta con certificación LEED GOLD, certificación WELL GOLD y calificación energética A, está conectado a la red DHC de Ecoenergies con subestación de frio y calor, y cuenta con plazas de parking de coche con cargadores eléctricos.

Según apunta Josep María Cases, director territorial de Cataluña y Este en Culmia, “la consolidación de nuestro EDIFICI 6Ó Marina Building como sede de empresas líderes en sus respectivos sectores demuestra la capacidad del proyecto para atraer actividad económica al nuevo distrito de negocios de La Marina. Al mismo tiempo, reforzamos la posición de Culmia como promotora de referencia en el segmento de oficinas sostenibles en Barcelona”.

Desde 2013, Culmia ya ha entregado más de 8.000 viviendas en más de 126 promociones.