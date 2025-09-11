El acceso a la vivienda es uno de los grandes problemas en nuestro país

En nuestro programa «Intereconomía Inmobiliario» de Radio Intereconomía hemos analizado la situación de la vivienda con Miguel Ángel Gómez Huecas (AMADEI), Ana Luengo (AMPSI), Ángel Martínez León (COAPI) y Montserrat Junyent (AIC) Todos coincidieron en que el problema es problema estructural para el que se requieres seguridad jurídica, en la colaboración público-privada y en la profesionalización de los agentes inmobiliarios.

Miguel Ángel Gómez Huecas (AMADEI), defendió que el problema es estructural por la falta de desarrollo de suelo y vivienda nueva. Recordó que el déficit ronda entre 500.000 y 600.000 viviendas, y reclamó apoyo fiscal para incentivar tanto la obra nueva como la segunda mano, hoy desincentivada por la alta tributación y la inseguridad jurídica.

Montserrat Junyent (AIC, denunció que llevamos “años sin hacer los deberes”, tras 2008, muchas familias fueron empujadas al alquiler tensionando un mercado poco preparado. Criticó que las reformas de la Ley de Arrendamientos Urbanos han sido parches y que la limitación de precios en Cataluña ha tenido un efecto perverso, reduciendo la oferta de alquiler.

Ana Luengo (AMPSI), señaló que el problema está de actualidad y el sector vive en tensión constante, sin margen para bajar el ritmo. Destacó que será un tema clave en el debate político de la legislatura

Ángel Martínez León (COAPI): Subrayó que la vivienda afecta a todos los colectivos, reclamó un pacto de Estado en materia de vivienda y defendió fortalecer la colaboración público-privada para afrontar un reto que no puede resolverse de manera unilateral.