Kronos Real Estate Group impulsa la creación de nuevos barrios

Los Berrocales y Parc Central son algunas de las apuestas del grupo por el desarrollo de nuevas comunidades en Madrid y Barcelona
La falta de suelo en los barrios consolidados de muchas ciudades ha dado paso a un modelo urbano donde se diseñan áreas residenciales desde cero para responder a la creciente demanda de vivienda. En este contexto, Kronos Real Estate Group impulsa un urbanismo responsable que combina arquitectura, arte y zonas verdes, creando espacios que fomentan la vida en comunidad y la calidad de vida de sus habitantes.
“Nuestro objetivo es crear ciudades con alma a través de la arquitectura, el arte y el urbanismo. No solo desarrollamos barrios, sino que creamos ecosistemas urbanos que mejoran la vida de las personas y constituyen un legado perdurable para las siguientes generaciones”, afirma Saïd Hejal, CEO de Kronos Real Estate Group.
Los Berrocales, un modelo de desarrollo urbano integral
En el distrito madrileño de Vicálvaro, Kronos está levantando cerca de 1.000 viviendas a través de sus dos marcas de promoción residencial: Kronos Homes y STAY by Kronos. Bloom by Kronos Homes, un proyecto de build-to-sell diseñado por Rafael de La-Hoz con una inversión de 28 millones de euros, destaca por su arquitectura y sus zonas comunes, mientras que STAY Los Berrocales ofrece una tipología variada y servicios adaptados a diferentes estilos de vida.
El barrio se desarrolla sobre más de dos millones de metros cuadrados de zonas verdes, con amplias avenidas y buena conectividad. Su cercanía a centros comerciales, universidades y hospitales consolida a Los Berrocales como un ejemplo de urbanismo planificado, capaz de evolucionar junto a quienes lo habitan y de dotar al barrio de una identidad propia.
Parc Central, un barrio verde y vanguardista en Sant Pere de Ribes
En la comarca del Garraf, Parc Central se convierte en un nuevo barrio con más de 500 viviendas, fruto de una inversión de 127 millones de euros. De estas, Hudson by Kronos Homes, diseñado por Binarq Arquitectos, aporta 201 unidades a la venta, mientras que 302 viviendas en alquiler corresponden a STAY Sant Pere, firmado por ADORAS Atelier.