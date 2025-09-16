La inversión en construcción crece pero sigue siendo «insuficiente», según Banco de España

El director general adjunto de Economía del Banco de España, Galo Nuño, ha reconocido este martes que se ha producido un repunte de la inversión en construcción, aunque ha advertido de que sigue siendo «insuficiente» frente a un déficit de vivienda estimado en 600.000 unidades.



Así lo ha indicado Nuño en la presentación de la actualización de las proyecciones macroeconómicas de la economía española, donde ha recordado que en el segundo trimestre del año la actividad en la construcción se aceleró un 1,5 %.

Una tendencia que va a continuar, aunque «no lo suficiente» para responder a las necesidades, ha dicho el director general de Economía, quien ha remarcado que el mercado de la vivienda tiene «un gran agujero», por lo que son necesarias medidas.

Por otra parte, ha hecho hincapié en que esta situación es un «cuello de botella» para la economía española porque limita su crecimiento. Aunque ha aclarado que por el momento no se puede cuantificar cuánto, Nuño ha informado de que se está elaborando un estudio sobre esta cuestión para poder aportar datos. Lo que sí ha destacado es que la inaccesibilidad de la vivienda provoca un problema de movilidad de trabajadores, dificulta la integración de los inmigrantes, así como la independencia de los jóvenes, lo que puede tener un efecto en la fertilidad o sobre los ahorros.

A su juicio, el precio alcanzado por la vivienda es un «drama», al tiempo que ha explicado que esa es una de las razones por las que ha aumentado de manera significativa la riqueza de las familias, ya que un elevado porcentaje en España son propietarias.