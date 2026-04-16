Los Family Offices consolidan su profesionalización y refuerzan su apuesta por el inmobiliario

Family Office & Private Wealth Real Estate Forum 2026 ha reunido en Madrid a 330 asistentes y 240 empresas, congregando a los principales actores del ecosistema de grandes patrimonios, Family Offices y gestores especializados, para analizar la evolución de la inversión inmobiliaria en un entorno geopolítico más complejo y un mercado cada vez más profesionalizado.

A lo largo de la jornada se dibujó un mensaje común: el Real Estate sigue siendo un pilar estratégico para el capital privado, pero el retorno sostenible exige estructuras de gobernanza sólidas, criterios profesionales en la toma de decisiones y partners que acompañen al inversor durante todo el proceso de gestión del activo.

Del contexto geopolítico a la estrategia a largo plazo

La ponencia de apertura, a cargo de Bernardo Navazo, Director y Founder en Geopolitical Insights, situó el debate en un sistema internacional crecientemente bipolar, articulado en torno a Estados Unidos y China, con impacto directo en comercio, tecnología, cadenas de valor y mercados financieros. En este tablero, la Unión Europea busca ganar autonomía estratégica en sectores clave.

Para los Family Offices, el mensaje fue claro: el riesgo geopolítico debe integrarse como variable estructural en la asignación de capital, evitando decisiones reactivas “titular a titular” y apoyándose en marcos estables de interpretación para decidir con calma y visión de largo plazo.

Profesionalización, ejecución y activos alternativos

Las mesas dedicadas a estrategia, acceso al mercado e inversión internacional dibujaron un momento “interesante y exigente” del ciclo, marcado por una demanda residencial sólida, una oferta estructuralmente limitada y una mayor complejidad regulatoria. En este contexto, la respuesta de los Family Offices pasa por una mayor profesionalización de las estructuras de inversión, con equipos y plataformas capaces de gestionar el activo de principio a fin, disciplina en la política de inversión, control del apalancamiento y un foco claro en la ejecución, desde el reposicionamiento y las licencias hasta la gestión urbanística, la comercialización y la salida.

Desde Aliseda, Eduard Mendiluce, CEO, señaló la importancia de apostar por activos terciarios —logísticos, retail y hoteleros— por su menor exposición al riesgo regulatorio y a la inflación, siempre con niveles de apalancamiento moderados. Destacó además el potencial de activos prime en ciudades tier 2 con estrategias brown to green, donde se ven claras oportunidades de creación de valor”.

Los activos alternativos se consolidan como pilar creciente de las carteras: residencias de estudiantes y de mayores, senior living, hospitality, infraestructuras sobre suelo dotacional, proyectos de agroturismo y turismo rural, life sciences y data centers. Se recordó que, en 2025, cerca del 25% de la inversión inmobiliaria en España se habría dirigido ya a estos segmentos, impulsados por tendencias estructurales (demografía, cambios sociales, digitalización) y por su capacidad para generar flujos de caja operativos.

Inversión acompañada: vehículos, financiación y socios locales

El foro evidenció una evolución hacia estructuras híbridas que combinan inversión directa e indirecta. En este sentido, los Family Offices alternan la exposición directa cuando la fiscalidad lo hace eficiente con vehículos, club deals y plataformas reguladas.

Josep Ravés, Director de TQ Alternative Investments, destacó el papel de la financiación indirecta como vía para diversificar con una gestión más pasiva, enfatizando los mecanismos de alineación entre promotores, financiadores, plataformas e inversores. “La clave está en entender qué valor aporta cada actor, analizar la capacidad real de los promotores y constructores, y asegurar que todos reman en la misma dirección”.

Por su parte, Pablo Merino, Director de Private Wealth RE en Savills España, aportó contexto de mercado, con un volumen de inversión inmobiliaria en torno a 18.000 millones de euros en 2025 y un fuerte dinamismo en hotelero y retail, junto a un peso creciente de los alternativos. En paralelo, las sesiones de inversión internacional confirmaron que España sigue siendo un mercado muy atractivo, especialmente en hotelería, al tiempo que crece el apetito por Italia, República Dominicana y el sur de Florida, siempre bajo un enfoque de diversificación con método: vehículo adecuado, análisis fiscal riguroso y socio local contrastado.

Gobierno corporativo: gobernanza y profesionalización para preservar la unidad familiar

La mesa “Gobierno corporativo y estructura del Family Office” puso el acento en un mensaje central: sin una buena gobernanza, es difícil que el patrimonio y, sobre todo, la familia sobreviva cohesivamente a la transición entre generaciones.

Desde Creand Asset Management, Xavier Moreno, Director de Creand Family Office, recalcó que una gobernanza bien diseñada no solo ordena la gestión del patrimonio, sino que es la herramienta que permite que la familia siga unida.

Se defendió la conveniencia de definir políticas de inversión de largo plazo, comités especializados y una estructura ejecutiva; y se destacó el valor de sumar profesionales independientes que aporten criterio y experiencia, siempre alineados con la misión del family office: preservar el legado y la unidad familiar.

Liquidez patrimonial y nuevas tipologías de inversión senior

En España, hay más de 10 millones de jubilados y el 90% tiene vivienda propia. El envejecimiento demográfico y la concentración del ahorro en la vivienda situaron la liquidez patrimonial como una de las grandes tendencias de futuro para afrontar gastos crecientes de salud y dependencia. Se analizaron fórmulas como la nuda propiedad con usufructo vitalicio, las rentas vitalicias inmobiliarias, la venta con alquiler garantizado y los modelos de anticipo de alquileres, soluciones que permiten complementar la pensión pública, liberar liquidez y, en muchos casos, mantener la residencia en el hogar, al tiempo que abren una vía de inversión con impacto social para Family Offices y otros inversores.

La coinversión entre Family Offices se presentó como una palanca más de inversión al sumar más cabezas y más experiencia bajo un liderazgo claro y con intereses alineados. En este contexto, Carmen Gutiérrez, Global Head Family Office de Beyond Wealth en Banco Santander, subrayó la importancia de una gobernanza sólida, con protocolos bien definidos con el objetivo de reducir la carga emocional en la toma de decisiones y anticipar posibles escenarios de conflicto.

Patrimonio con impacto

Mercedes Valcárcel, Directora general de SPAINNAB, señaló que la inversión de impacto debe cumplir tres requisitos clave: en primer lugar, desarrollar proyectos cuyo objetivo principal sea generar un impacto positivo, social o ambiental, sin renunciar a la rentabilidad; en segundo lugar, medir de forma rigurosa ese impacto; y, por último, asegurar la adicionalidad, es decir, que respondan a retos sociales o ambientales no cubiertos por la administración.

Asimismo, describió este tipo de inversiones como vehículos ya testados, con un carácter defensivo, que ofrecen una rentabilidad financiera atractiva y muestran una elevada resiliencia.

Visión experta sobre fiscalidad y tendencias del real estate

José Fernández de Mesa, Counsel del área de Fiscal en Eversheds Sutherland, insistió en que la optimización fiscal inmobiliaria en family office debía abordarse desde una visión integral, priorizando la seguridad jurídica, la estabilidad de las estructuras y una planificación a largo plazo. En este contexto, destacaron la relevancia de utilizar vehículos fiscales consolidados y bien regulados, así como la necesidad de no limitar el análisis a la inversión inicial, sino de incorporar desde el inicio la planificación de la desinversión y su impacto fiscal. Asimismo, subrayaron que la gestión del riesgo fiscal se había convertido en un elemento clave dentro de cualquier estrategia eficiente.

Por su parte, Luis Basagoiti, Senior Partner en NEWLAND, presentó el real estate como un activo central para las carteras patrimoniales y sostuvo que, en los nuevos modelos residenciales como coliving o cohousing, lo decisivo no es la marca comercial sino variables operativas como el diseño del espacio, la rotación de inquilinos y los servicios ofrecidos. También alertó sobre los principales límites del mercado: la escasez futura de mano de obra cualificada y las restricciones estructurales de oferta.

Un ecosistema profesional y colaborativo

Family Office & Private Wealth Real Estate Forum 2026 ha puesto de manifiesto un cambio de etapa en la forma en que los Family Offices se aproximan al Real Estate: más profesionalización, más gobernanza, mayor diversificación geográfica y por tipologías, y un peso creciente de los activos alternativos y de la inversión acompañada por gestores especializados.

El evento ha contado con el apoyo de un ecosistema amplio de partners: como Leading Partners, Aliseda y Creand Wealth Management; como Silver Partner, TQ Alternative Investments; como Bronze Partners, Aklea, Assets Funding Capital, Eversheds Sutherland, Savills, Sodacrowd, Tinsa by Accumin y Urbanitae; y como Partner Colaborador, Alas Vivienda Asequible, Gibobs Allbanks, Grupo Sociedad de Tasación y Jubenial