REBUILD presenta su nueva edición marcada por la hiper especialización de cada segmento de la edificación

La construcción industrializada está acelerando su expansión a raíz del contexto actual que vive la edificación. En este sentido, la escasez de vivienda, esencialmente asequible, es la principal causa que está llevando a que el nuevo modelo constructivo esté en auge, por las posibilidades que proporciona para ampliar la oferta residencial.

Además, la necesidad de que la Unión Europa sea climáticamente neutra en 2050 y la falta de mano de obra, sumado a las oportunidades que están brindando las tecnologías en la industria, son factores que están impulsando el concepto a la hora de construir. Dehecho, se espera que el 10% de las edificaciones en España se ejecuten mediante métodos industrializados

en 2030.



Bajo este contexto llega REBUILD 2026, la mayor feria multiespecialista en Europa dedicada a la construcción

industrializada, que tendrá lugar del 24 al 26 de marzo en IFEMA Madrid. Durante sus tres jornadas, el

evento reunirá a más de 30.000 profesionales de toda la cadena de valor del sector, que descubrirán las

últimas innovaciones off site, digitales y sostenibles que están saliendo al mercado.



Todo ello tendrá como hilo conductor el lema ‘Powering The Future of The Building’, con el que se quiere

poner en valor la vocación de REBUILD de actuar como epicentro de la transformación que está

experimentando la edificación. Para lograrlo, la feria este año ha dado un paso más allá apostando por la

hiperespecialización. En consecuencia, la zona expositiva, que albergará a más de 750 firmas, estará dividida

en 10 áreas de innovación, en las que se presentarán las soluciones correspondientes a los distintos

segmentos de la construcción: fachadas y ventanas, confort y clima, revestimientos y suelos e

impermeabilización, estructuras, robótica y digitalización, madera, nuevos materiales, baño, cocinas, e

iluminación e interiores.



Sobre ello, Gema Traveria, directora de REBUILD 2026, señala que “con este formato queremos destacar la

evolución y los avances que se están produciendo en cada subsector de la edificación, donde conviven

desarrollos paralelos de gran impacto. Asimismo, facilitaremos que cada profesional identifique con mayor

precisión a sus socios estratégicos, y las soluciones y tendencias que realmente fortalecen su actividad”.