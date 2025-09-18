República Dominicana será el país invitado en SIMA 2026

SIMA, The Global Hub of Living, ha anunciado que República Dominicana será el país invitado en su próxima edición, que tendrá lugar del 20 al 23 de mayo de 2026 en IFEMA Madrid.



SIMA reunió en su última edición a más de 21.000 visitantes, 350 empresas expositoras y partners y 8.500 profesionales de 35 países. En este marco, la elección de República Dominicana como país invitado refuerza su creciente protagonismo en el sector del turismo inmobiliario y su atractivo como destino de inversión internacional, como lo demuestra la fuerte presencia española en el país.



Durante las últimas ediciones, el país caribeño ya había destacado por la alta participación en SIMA, especialmente en 2025, con cerca de 30 empresas (casi el 8% del total) que mostraron proyectos innovadores y un sólido marco de oportunidades de inversión. En 2026, su presencia se potenciará con un pabellón propio y una agenda de conferencias donde se

abordarán temas clave como la Ley Confotur de incentivos fiscales a la inversión turística, la administración hotelera, la asesoría legal y financiera, así como la rentabilidad de la inversión inmobiliaria en el país.

“Para SIMA es un honor dar la bienvenida a República Dominicana como país invitado en su modelo de desarrollo inmobiliario, fuertemente vinculado al turismo, refleja un caso de éxito internacional que encaja con la visión global del Salón. Estamos convencidos de que su participación contribuirá a estrechar lazos con el mercado español y a generar

nuevas oportunidades de negocio para profesionales e inversores de ambos lados del

Atlántico”, señaló Eloy Bohúa, CEO de Planner Exhibitions.