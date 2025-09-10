The District 2025 citará al capital inmobiliario internacional en Barcelona

El evento reunirá a más de 14.000 directivos en Barcelona, del 30 de septiembre al 2 de octubre, donde descubrirán oportunidades de inversión y las macrotendencias de mercado que definirán el próximo curso. Durante su presentación en Madrid, directivos de Deutsche Finance International, Avintia, Urbania y Hollis entre otros, han examinado estrategias para crear nueva vivienda y la gestión operativa como motor de valor.

A tan solo tres semanas para que The District 2025 abra puertas, el mayor evento inmobiliario en Europa desde el punto de vista del capital se ha dado a conocer oficialmente en Madrid con una jornada exclusiva. En ella han participado líderes de

Deutsche Finance International, Avintia, Urbania, Hollis y del despacho de abogados Fieldfisher,

entre otras compañías, que han puesto en común estrategias para estimular la creación de

vivienda. Igualmente, han analizado cómo los datos, la tecnología y la profesionalización de los

operadores están transformando la administración de activos.



La cita ha sido un adelanto de lo que será The District 2025 que, del 30 de septiembre al 2 de

octubre, recibirá a más de 14.000 directivos de fondos y firmas internacionales del sector en

Barcelona. Todos ellos acudirán con el objetivo de conocer las macrotendencias que definirán el

mercado en los próximos 12-14 meses, descubrir proyectos en los que invertir y cerrar negocios.

Durante la presentación, su presidente, Juan Velayos, ha explicado que “en esta edición seremos

más especialistas abordando las oportunidades que surgen en cada activo, y lo haremos de la

mano de protagonistas globales del sector, los cuales nos compartirán su punto de vista

prácticamente en primicia. Por ello, The District 2025 se convertirá en el epicentro del Real Estate

en Europa donde se entenderá el futuro de la industria y se concretarán importantes

operaciones”.

Con este propósito, más de 350 firmas desplazarán su oficina durante tres días al evento, en el

que organizarán reuniones, detallarán transacciones y llegarán a nuevos acuerdos. El encuentro

también albergará The District World Summit 2025, el mayor foro europeo centrado en el

capital, en el que se congregarán más de 450 expertos de todo el mundo de empresas como

King Street, Greykite, TPG, Ardian, Tikehau, Stoneweg o Stronghold, entre otros. Los expertos

examinarán la situación actual del inmobiliario poniendo el foco en el entorno macroeconómico,

geopolítico y en la evolución de los activos de living, hospitality, logístico, centros de datos, retail

y emergentes.

