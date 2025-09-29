The District 2025 generará un impacto económico de más de 35 millones de euros

The District 2025 , el mayor evento inmobiliario europeo desde la perspectiva del capital, ya lo tiene todo listo para abrir sus puertas mañana martes, hasta este jueves, 2 de octubre. Con la asistencia de más de 14.000 directivos, The District 2025 se afianza como el escaparate del Real Estate en el sur de Europa en el que se revelan las macrotendencias del mercado de capitales y se identifican nuevas oportunidades de inversión. La celebración del encuentro generará un impacto económico de más de 35 millones de euros.

Bajo el lema “Ready, Set, Invest”, en esta edición se pone en valor el contexto favorable para la materialización de operaciones, marcado por la bajada de tipos tanto por parte del BCE como de la Fed, y por un sentimiento de mayor optimismo en el capital. En este sentido, donde la industria y la inversión se podrán citar y conceptualizar estas transacciones será en la zona de hospitalities de The District 2025, en la que 357 firmas han trasladado sus oficinas. Concretamente, se organizarán más de 1.400 reuniones y se recibirá a más de 2.500 inversores de todo el mundo.

Uno de los territorios que será protagonista es Italia, que es el país invitado. El positivo desempeño que ha mostrado en los últimos años a raíz de su parque inmobiliario infravalorado, la solidez de su turismo global, los incentivos públicos disponibles y la capacidad de suelo y energía son algunos de los factores que han situado a la nación en el primer plano del Real Estate europeo. Por ello, una delegación formada por líderes de la zona de TPG, RICS, Colliers, Dils, Cassa Depositi e Prestiti o Confindustria Assoimmobiliare, y por representantes institucionales como los concejales de urbanismo de Roma y Nápoles, Maurizio Veloccia y Laura Lieto, visitarán el evento.