Triodos Bank, la Junta de Extremadura y la promotora Plalyso impulsan la construcción de viviendas de alquiler asequible

Triodos Bank, entidad de referencia en banca ética y sostenible, ha anunciado hoy la formalización de un acuerdo de financiación por valor de 8,85 millones de euros para un nuevo proyecto en colaboración con la promotora Plalyso y con el apoyo de la Junta de Extremadura, mediante el cual se impulsará la construcción de un nuevo parque de viviendas en régimen de alquiler asequible en la región.

El proyecto se desarrollará en tres ciudades de la comunidad autónoma -Cáceres, Badajoz y Mérida- mediante cuatro promociones que suman un total de 203 viviendas. Estas se construirán sobre suelo público cedido por la Junta de Extremadura a través de un derecho de superficie con una duración de 53 años: 3 para la construcción y 50 para su explotación en régimen de alquiler asequible. Este modelo permite preservar la titularidad pública del suelo, al tiempo que se favorece la inversión privada orientada a crear un impacto social y positivo en las zonas en las que se desarrollan los proyectos.

En este sentido, todas las unidades construidas estarán destinadas a personas y familias con ingresos limitados, en favor del acceso a viviendas de calidad a personas que, de otro modo, no podrían acceder a un alquiler libre.

La promotora del proyecto es Plalyso, una compañía extremeña con sede en Badajoz formada por tres empresarios locales con amplia experiencia en el sector inmobiliario y en proyectos con impacto social. La ejecución de las obras correrá a cargo de Desarrollos Urban Abadías, perteneciente al mismo grupo, lo que asegura una gestión coordinada y una fuerte implicación local en todo el proceso. Desde su nacimiento en 2020, la compañía ha promovido la construcción de más de 100 viviendas en la zona, incluidas 22 en bloque para consolidar así un modelo replicable que combina compromiso social, sostenibilidad y desarrollo económico local.