Único Homes impulsa más de 580 viviendas en los nuevos desarrollos del sureste de Madrid

Único Homes afianza su posición como una de las promotoras más activas del mercado

residencial con una clara especialización en la gestión de proyectos en régimen de cooperativa,

un modelo que permite a los compradores acceder a su hogar en las mejores condiciones de

calidad y precio, con total transparencia y acompañamiento en cada fase del proceso.



Solo en 2025, la compañía ha lanzado cinco nuevas promociones de obra nueva y desarrolla

actualmente más de 580 viviendas en los ámbitos de Los Berrocales, Los Cerros y Los

Ahijones, áreas con mayor proyección urbanística de la capital.



A estas actuaciones se suman proyectos en otras ciudades como Bilbao (Basurto),

consolidando la presencia nacional de la compañía. Con más de 1.600 viviendas gestionadas y

26 promociones activas, Único Homes gestiona ya una cartera que supera los 568 millones de

euros, reforzando su papel como actor clave en el acceso a la vivienda en España.



“La vivienda protegida y el régimen de cooperativa constituyen una línea estratégica clave

dentro de nuestro modelo de negocio. En Único Homes trabajamos para ofrecer soluciones

diversas, ajustadas a las necesidades reales del mercado, siempre bajo criterios de

transparencia, calidad y compromiso con las personas”, señala Javier del Pozo, consejero

delegado de Único Homes.



En paralelo, la compañía estrena este mes una nueva identidad de marca y página web, que

reflejan su evolución hacia un modelo aún más cercano a las personas, con una imagen actual

y coherente con la forma en que diseña y desarrolla sus promociones.