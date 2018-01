Paramés eleva su apuesta por el transporte de petróleo

Cobas Asset Management, gestionado por Francisco García Paramés, ha elevado su participación en International Seaways, dedicado al transporte de petróleo y gas por mar. En concreto, ostenta ya el 10,3% del capital tras adquirir un 5,26%. Es el cuarto mayor accionista.

El pasado 31 de agosto alcanzaba los 1,47 millones de acciones en International Seaways, y ahora suma otros 1,52 millones de títulos, el equivalente a más de 54 millones de dólares. International Seaways alcanza un valor de 529 millones de dólares, y cerró ayer en los 18,2 dólares por título.

La entrada se realizó a través de Cobas Selección, uno de los fondos estrella de la gestora. Desde su inicio, se ha revalorizado un 13,01% y un 13,43% en el último año, por encima del índice de referencia.

Las compras de Paramés también se han incrementado en Hyundai Motor, donde alcanza el 3,83% del peso de la cartera, en Teekay LNG, con el 5,41% e Israel Chemicals, con el 7,23% del total de la cartera. Asimismo, la exposición total a Renault alcanza el 2,43% del total de la cartera, según los últimos registros presentados en la CNMV.

La gestora de Paramés ha cumplido un año y no se plantearon ninguna meta concreta de resultados. En su carta, Paramés mostró su “convicción de que no hay que ponerse más objetivo que el de establecer un proceso sano y transparente, esperando que los resultados sean fruto de ese trabajo. Si esto se hace así, cualquier resultado será bueno, como así ha sido”.

“Y el resultado ha sido bueno porque el fin último de nuestro día a día, que es encontrar activos infravalorados que nos permitan obtener buenas rentabilidades a largo plazo para nuestros ahorros, se ha cumplido con creces. Y de una forma un tanto inesperada, pues estamos en un mercado que ofrece pocas posibilidades, después de varios años de amplio recorrido alcista”, ha indicado..

“Durante gran parte del año este trabajo no se ha reflejado en los precios de los fondos (especialmente en los globales). Ya sabemos que el mercado tiene un ritmo particular e impredecible para reconocer el valor, sorprendiendo cuando menos lo esperamos, y así ha sido. En un mes de diciembre muy positivo el valor liquidativo de los fondos ha comenzado a recoger el valor de los activos subyacentes, demostrando que predecir el comportamiento a corto plazo de los mercados y, por tanto, de los fondos, es imposible, y también que ese comportamiento de estos últimos no necesariamente está ligado a la evolución de los mercados”, ha destacado. No obstante, sí muestra las rentabilidades obtenidas por sus fondos. Cobas Selección, un 10,26% al alza; Cobas Internacional, un 5,75% desde marzo de 2017; Cobas Iberia, un 10,19% desde marzo; Cobas Grandes Compañías, un 5,81%, también desde marzo, mientras que Cobas Renta registró un 0,57% en los últimos nueve meses de 2017.

A 31 de diciembre tenía bajo gestión 2.393 millones de euros, divididos en tres estrategias. Ibérica: 336,7 millones de euros; Internacional: 1653,9 millones de euros; Grandes compañías: 382,7 millones de euros. La cantidad total gestionada se completa con la pequeña cantidad en renta fija, que asciende a 19,7 millones de euros.