El IBEX 35 hace buena la famosa frase de Wall Street: ‘Sell in may and go away’

Mercados Bolsa Deuda Divisas Materias primas El IBEX 35 ha subido en esta última sesión semanal 60,60 puntos, el 0,66 %, de forma que cierra en 9.174,60 puntos. En la semana acumula un recorte del 1,14 % y en el mes cede el 4,14 %, aunque en el año todavía gana un 7,43 %, en mayo truncó la buena racha del inicio del año hacia buena la famosa frase de Wall Street: ‘Sell in may and go away’. Es decir, vender e irse del mercado. PUBLICIDAD Los decepcionantes indicadores publicados esta semana, sobre todo los PMI (miden la actividad de la industria manufacturera y los servicios) europeos y americanos -que parecen indicar que la economía declina más de lo esperado- intensificaron las ventas en una semana marcada por la escalada de la tensión entre EEUU y China con el veto a Huawei a acceder a tecnologías americanas y por el anuncio de dimisión de Theresa May. Los nervios en renta variable han desplazado la inversión a renta fija, lo que ha propiciado los mínimos históricos del bono español, que hoy ha cerrado en el 0,818 % y acumula cinco mínimos desde el viernes pasado. El bono portugués cierra, por primera vez en su historia, por debajo del 1 %, en el 0,966 %. Todas las bolsas del mundo se han resentido del clima negativo en torno a la guerra comercial entre las dos mayores potencias del mundo y a la desaceleración de la economía, que podría agudizarse más si no cesan las hostilidades entre EEUU y China. PUBLICIDAD El Banco Central Europeo (BCE) lanzaba esta semana un mensaje en esa dirección, con la publicación de las actas de su reunión de abril, y añadía un punto más de tensión a unos mercados ya suficientemente estresados. Además, los renacidos temores a un «brexit» sin acuerdo tras el anuncio de dimisión de la primera ministra británica, Theresa May, preocupan a los inversores, que dan por seguro un impacto sustancial en la economía. Con todo, los analistas de Renta4 creen que las valoraciones bursátiles son atractivas en términos históricos, lo que invita a tomar posiciones, aunque la corrección continuará en el corto plazo hasta ver el suelo de la desaceleración. En el mercado de divisas, el euro se cruza a 1,119 con el dólar, en los niveles más bajos desde hace dos años, por las peores percepciones de la economía, la guerra comercial los temores aun «brexit» desordenado. PUBLICIDAD Especialmente castigada está siendo la libra que, aunque hoy ha conseguido subir levemente (a 0,88 euros), lleva 14 jornadas consecutivas a la baja, la peor racha bajista desde que la moneda única empezó a cotizar, en enero de 1999. Los analistas creen que la única forma de frenar la caída de la esterlina es que el Parlamento británico bloquee el no acuerdo, posibilidad remota. El barril de petróleo Brent, de referencia en Europa, se ha recuperado este viernes un 0,24 %, hasta los 67,92 dólares por barril, después de registrar el jueves la mayor caída del año, próxima al 5 %, porque un crecimiento más tenue supone menor demanda de crudo. Entre los grandes valores del mercado destaca la caída del 3,34 % en Santander, seguida de BBVA, que baja el 2,48 %, Repsol cede el 1,86 % e Inditex el 1,81 % mientras que Iberdrola gana el 3,30 % -la mayor subida del IBEX– y Telefónica, el 0,39 %. Los valores más castigados en el mercado español han sido IAG, que ha caído un 8,56 %, Mediaset cae el 6,66 % y Técnicas Reunidas, el 6,50 %. siguiente noticia