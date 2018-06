¿Qué niveles vigilar en Santander, Bankia, BBVA y Sabadell en un IBEX 35 con frentes abiertos?

El IBEX 35 no ha conseguido cerrar la semana por encima de los 9.800, una cota que se le resiste desde hace 15 días. Italia en mayor medida y la FED son los principales focos de atención junto con la guerra comercial emprendida por EE UU y la UE. La próxima semana tendrá lugar una nueva cuádruple hora bruja.

El IBEX 35 ha perdido esta semana cerca de un 1%, lastrado en la última sesión por Telefónica, la banca y otros grandes valores. El selectivo inicia una nueva semana con la atención puesta al otro lado del Atlántico, con la Reserva Federal de EE UU como principal atractivo ante la más que probable subida de tipos de interés, en un momento en el que el Banco Central Europeo, BCE, aún sopesa mantener el programa de compras con los tipos de interés en el 0%.

Los frentes están abiertos, más cuando se espera que el presidente de EE UU, Donald Trump, concrete nuevas medidas en el G-7, al tiempo que el BCE dará pistas sobre la reducción de compras masivas de deuda. La semana se cerrará con la cuádruple hora bruja, con vencimientos trimestrales de opciones y futuros.

El IBEX 35 no ha conseguido ningún cierre semanal por encima del 9.900. No obstante, lo ha intentado en algunos momentos de la semana, apoyado eso sí por la banca, pero se ha desinflado el rebote paulatinamente, con un recorte importante en la jornada del viernes. Para mantener la calma en el IBEX 35, el selectivo español debería alcanzar los 9.900 y dirigirse hacia el 10.300, mientras no lo consiga habrá movimientos erráticos entre los 9.900 y los mínimos del año, en la zona del 9.325, una zona de soporte que ha aguantado estos meses.

¿Es momento de entrar en la banca, como en valores tipo BBVA, Santander, Bankia o Sabadell? ¿Qué resistencias y soportes tienen estos valores?

Para Meigatrader, premio del Público a la mejor tuitera de Bolsalia 2014, el sector bancario es el “más sensible ante la situación económica y sobre todo política, ya que los movimientos erráticos en algunos países europeos están repercutiendo directamente en los bancos”, sobre todo por la ingente exposición en deuda italiana y española, como ocurre por ejemplo en Banco Sabadell, cuya cartera de renta fija está compuesta en un 70% de deuda de ambos países. Asimismo, se ha palpado el nerviosismo se ha trasladado a la prima de riesgo.

Pese a que la cotización de algunos bancos podría parecer una buena oportunidad de compra, cree que el riesgo de una “sacudida” bajista debe poner en alerta a los inversores. Por esta razón, ha aconsejado mantenerse al margen del sector, al menos por ahora.

Y es que, no solo la banca italiana y española están bajo el foco por su exposición a los bonos soberanos, también se han registrado fuertes caídas en Deutsche Bank por sus problemas derivados de su filial estadounidenses, y también se ha visto golpeado el Commerzbank. La banca está a expensas ahora de la decisión del BCE sobre su programa de deuda, lo que ha hecho incrementar el interés de los bonos, y por tanto disminuir su valor. En caso de entrar en el sector, ha aconsejado destinar tan solo el 25% de la inversión dedicada finalmente al valor hasta que la situación se estabilice y las cotizaciones den la oportuna señal de entrada.

Banco Santander.- El banco presidido por Ana Botín ha perdido el soporte que mantenía el lateral en el que se movía desde 2017. En este sentido, ha señalado que el precio de la acción ha intentado llegar al techo del lateral pero la resistencia de los 5,50 euros ha roto el camino alcista y de nuevo se ha caído. La entidad financiera registra durante las últimas cuatro semanas mínimos y cierres decrecientes. Ahora roto el anterior soporte, y el siguiente se sitúa ahora entre los 4,5 y 4,3 euros por título.

BBVA.- Ha perdido estas últimas semanas el soporte de los 6,05-6 euros establecido anteriormente. Eso sí, la ruptura se ha realizado en intradía, y se ha mantenido por encima a precios de cierre. No obstante, Meigatrader ha considerado que en próximas fechas perderá de nuevo los 6 euros y lo más probable es que el precio de las acciones se dirija hacia los 5,5 – 5,3 euros por acción, justo el soporte actual, que en caso de perderlo se iría hacia la directriz alcista que viene desde 2009 y que ya ha tocado tres veces “y ha conseguido rebotar en ella”. La resistencia para estar en el valor con tranquilidad está en la superación de los 6,9 y los 7 euros.

Bankia.- Como todos los bancos ha intentado rebotar en el mes de abril pero a mediados de mayo se ha dado la vuelta y tambíen lleva 4 semanas cayendo con mínimos y cierres decrecientes. Un soporte “creíble” podemos establecerlo en la zona de 3,08 y 3 euros por acción, con una resistencia en los 3,75 euros.

Banco Sabadell.- Ha registrado varias semanas de caídas consecutivas. Esta es la cuarta con mínimos y cierres decrecientes, ha apuntado la inversora. El soporte actualmente estaba en los 1,4 euros, un nivel que no pierde hasta ahora y que coincide con el mínimo de la vela que acompañó la segunda ruptura de resistencia inmediata en el rebote en marzo de 2017. Si en las siguientes semanas aguanta el 1,4 sería un soporte fiable, pero si pierde ese nivel el siguiente sería el 1,3. “Tampoco estaría en este banco hasta que de señales de giro al alza”, ha considerado.