“Solo por debajo de 7,30 me saldría de Euskaltel”

Roberto Moro, analista de APTA Negocios, habla de Euskaltel y otros muchos valores para el Consultorio de Bolsa de Radio Intereconomía.



Moro ha comenzado hablando de la situación general del mercado. “A seis u ocho meses no veo un buen horizonte para ningún título. A partir del primer trimestre del año que viene manejo un escenario muy bajista. Hoy por hoy no creo que ese sea el lado bueno para el conjunto del 2018. Con ese horizonte tampoco veo como alternativa el sector eléctrico ni ningún otro.

“Euskaltel ha protagonizado un rebote muy importante”

“En el caso de Euskaltel ha protagonizado un rebote muy importante, y quebrando de paso la secuencia de máximos decrecientes. En principio la secuencia no es mala. Puede interpretarse como una pauta de cambio de tendencia, la conclusión es que en el momento actual aguantaría y solo por debajo de 7,30 me saldría”.

Sobre Siemens, ha apuntado que “está un poco indefinido, puesto que todo el rebote que nació en 108 se paró en 125, puede que hay completado el modo rebote de todas maneras. Si supera 125 su recorrido potencial hasta los 133 es relativamente escaso. Yo no me incorporaría ahora mismo a Siemens, no lo veo claro. Aunque si entramos podemos poner un stop en los 111,90”.