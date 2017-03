España sigue sin recuperar la letra A en su calificación de riesgo, aunque ha conseguido, al menos, mejorar la perspectiva de S&P de estable a positiva.La agencia de calificación Standard and Poor’s ha mantenido hoy la nota de España en un aprobado alto (BBB+), pero le ha mejorado la perspectiva de estable a positiva. Sin embargo, no ha conseguido volver a tener un ‘A’, la mejor nota posible, en su calificación de riesgo. Alemania, por ejemplo tiene una triple A, así como EEUU, pero tambien cuenta con A, países como Reino Unido, Francia, China o Japón. España, en otra época, gozaba de ella y 7 años después de la crisis y que se disparase la prima de riesgo no ha logrado recuperarla. De hecho, paga un 134% (134 puntos básicos) más de intereses por su bono a 10 años que Alemania, 1,667% vs 0,326%, según el cierre de hoy.



