La locura de los consumidores: Hipotecas y tarjetas de crédito para comprar bitcoin

La fiebre por el bitcoin llega a niveles de locura. Los consumidores están pidiendo hipotecas y usando sus tarjetas de crédito para comprar bitcoins, según ha asegurado el protector de los inversores en EE UU.

La locura por el bitcoin se encuentra en uno de los puntos álgidos. Algunos consumidores llegan incluso a pedir prestado al banco para entrar en la criptodivisa, uno de los errores más comunes a la hora de invertir, ya que en caso de que la operación no salga bien, el receptor del crédito estaría con una fuerte deuda.

Así lo ha asegurado el regulador de valores, Joseph Borg, en una entrevista a la CNBC. “Hemos visto hipotecas para comprar bitcoin. La gente usa tarjetas de crédito, líneas de crédito…”, dijo Borg, presidente de la Asociación Norteamericana de Administradores de Valores, una organización voluntaria dedicada a la protección de inversores.

A su juicio, la inversión en bitcoin no es apta para una familia que ya tiene una hipoteca, con dos hijos en la universidad y unos ingresos de 100.000 dólares anuales. Pero los consumidores se ven tentados por la fuerte revalorización de esta criptomoneda, que desde enero gana ya más de un 1.800% y muchos se han quedado fuera de la fiesta y se quieren enganchar a este tren a cualquier precio, incluso cometiendo errores imperdonables en Bolsa, como la petición de préstamos para invertir.

El Bitcoin es uno de los activos que más se ha revalorizado este 2017, pasando de los 1.000 a superar los 19.000 dólares en la plataforma Coinbase. La subida es del 1.800% hasta el máximo, y pese a la brutal volatilidad que registra. El precio de esta plataforma esta considerado como una referencia, ya que el volumen que mueve supone el 33% del valor total de Bitcoin, y es un precio superior que en otras plataformas. El Bitcoin, que ha entrado a jugar en las grandes ligas de los contratos de futuros en Chicago, ha despertado aún más la codicia por este activo.

Está en fase de “manía”, ha asegurado Borg, que espera un fuerte descenso para encontrar el equilibrio entre oferta y demanda. No obstante, no cree que sea el fin de las criptomonedas, que “han llegado para quedarse”, aunque no descarta que sea con otro nombre. Asimismo, no ve relevante que la moneda entre en el mercado de futuros, un lugar complejo y donde solo unos pocos mueven miles de millones.

“Si bien los contratos de futuros están regulados, el bitcoin en sí no lo está”, ha recordado Borg, quien ha subrayado que la innovación siempre va por delante de las normas y leyes. “A medida que [la tecnología] continúa acelerándose y va en aumento, los reguladores deben entender qué es lo que está generando la innovación y aún estamos tratando de educarnos”, ha continuado. “Lo estamos viendo desde un punto de vista de transmisión de dinero, pero eso no cubre todo el espacio de bitcoin”, ha destacado.