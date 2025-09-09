Acacia Inversión refuerza su equipo con la incorporación de Diego Matilla y Bruno Parraguez

La gestora independiente Acacia Inversión ha anunciado la incorporación de dos nuevos profesionales a su equipo, en línea con su estrategia de crecimiento en asesoramiento financiero y gestión patrimonial. Se trata de Diego Matilla, que se une como banquero senior, y de Bruno Parraguez, que ocupará el cargo de analista de inversiones.

Diego Matilla cuenta con 18 años de experiencia en banca corporativa, tras haber desarrollado su carrera en entidades como Banca March, Banco Sabadell y Banco Santander. En su última etapa trabajó como gestor de Banca de Empresas en Banca March. Es licenciado en ADE y Marketing, y posee formación especializada en asesoramiento financiero, consultoría estratégica y valoración de riesgos en startups.

Por su parte, Bruno Parraguez se incorpora al equipo de gestión de la oficina de Bilbao, liderado por Mikel Ochagavia. Ingeniero Civil Industrial por la Universidad de Santiago de Chile y Máster en Finanzas por la Universidad de Chile, cuenta con experiencia internacional en gestión de inversiones. Ha trabajado en SURA Investments y, más recientemente, como asesor financiero en MAPFRE en Bilbao. Es candidato al Nivel II del programa CFA y cuenta con la certificación EFA, además de acreditación en inversión sostenible por el CFA Institute.

Estas incorporaciones se suman a la de Gonzalo Bohigas, que se unió a la firma en junio en la oficina de Madrid.

Álvaro Vitorero, consejero delegado de Acacia, destacó: “Diego aporta una sólida trayectoria en banca de empresas y gran capacidad para comprender las necesidades complejas de estos clientes, mientras que Bruno refuerza el análisis y la visión técnica de nuestro proceso de inversión. Todo ello llega en un momento especialmente positivo para Acacia, con nuestros fondos situados entre los mejores de sus categorías y con una estrategia patrimonialista que sigue demostrando su eficacia”.