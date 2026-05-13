Alejandro de Vega revela en Cultura Emprende las claves del éxito gastronómico de Mercado de la Reina 10 en plena Gran Vía

En plena Gran Vía, donde el ritmo de la ciudad nunca se detiene y la oferta gastronómica compite a diario por sorprender a madrileños y visitantes, Mercado de la Reina 10 se consolida como uno de los espacios imprescindibles para quienes buscan tradición, producto y autenticidad en el corazón de la capital. Al frente de su cocina se encuentra Alejandro de Vega, chef y protagonista de una reciente entrevista en el programa Cultura Emprende, donde compartió su visión sobre liderazgo, gastronomía y la importancia de mantener la esencia de la cocina española en uno de los enclaves más exigentes de Madrid.

En una de las calles más vibrantes de la ciudad, Mercado de la Reina 10 ha sabido construir una identidad propia basada en el respeto por la cocina tradicional, el protagonismo del producto y una experiencia cercana que conecta tanto con el público local como con el turista internacional. En Gran Vía no basta con cocinar bien; hay que transmitir personalidad, constancia y verdad en cada plato, destacó Alejandro de Vega.

La propuesta gastronómica del restaurante combina el dinamismo de una barra castiza con el espectáculo visual de una parrilla abierta que convierte cada servicio en una experiencia en directo. Precisamente esa cercanía con el cliente es uno de los grandes atractivos del espacio. “La parrilla a la vista genera una conexión muy especial. El cliente disfruta viendo el proceso y nosotros sentimos esa energía constantemente. Hay veces que incluso terminamos conversando con quienes observan cómo se cocina cada pieza”, comenta el chef.

Entre los imprescindibles de la carta destacan clásicos reinterpretados con precisión y respeto por el sabor original, como la ensaladilla rusa, las croquetas caseras o las emblemáticas gildas, auténticos símbolos de la gastronomía española que siguen conquistando generaciones. Para Alejandro de Vega, el éxito de estos platos reside en “la memoria emocional que despiertan y en la importancia de ejecutar bien recetas aparentemente sencillas”.

Durante su entrevista en Cultura Emprende, el chef también destacó la importancia del factor humano dentro de la restauración y la necesidad de liderar equipos con pasión y equilibrio. Un buen cocinero puede dominar la técnica, pero liderar una cocina implica gestionar equipos, mantener la calma bajo presión y transmitir pasión cada día, afirmó.

El restaurante forma parte además de un sólido grupo gastronómico madrileño junto a referentes tan reconocidos como Mercado de la Reina 12 y Museo Chicote, una “familia gastronómica” que comparte filosofía, pasión por la hostelería y una apuesta constante por la calidad.

Con una ubicación privilegiada, una cocina honesta y un concepto que combina tradición y contemporaneidad, Mercado de la Reina 10 continúa consolidándose como una de las direcciones gastronómicas imprescindibles de Madrid, donde la esencia castiza encuentra un lenguaje actual en pleno corazón de la ciudad.

Porque en Mercado de la Reina 10 no solo se viene a comer: se viene a vivir Madrid a través de sus sabores.