Ana Botín pide un mercado único del conocimiento para ganar competitividad en Europa

Ana Botín, presidenta de Banco Santander y Universia, ha presidido hoy la Junta General de Accionistas de Universia España, celebrada en Madrid junto a rectores y representantes de las universidades españolas.

Durante su intervención, Botín ha advertido de que Europa se encuentra en un momento decisivo en el que su capacidad para competir dependerá de su fortaleza en educación, innovación y talento.

En este sentido, ha defendido la necesidad de avanzar hacia un verdadero mercado único del conocimiento que sitúe a la universidad en el centro del crecimiento económico, en línea con las tesis sobre competitividad europea de Enrico Letta y Mario Draghi. ”El futuro de Europa no se jugará solo en los mercados, sino en el conocimiento”, ha destacado la presidenta del Santander.

En un entorno marcado por la incertidumbre y la fragmentación, Ana Botín ha advertido de que Europa cuenta con todo lo necesario —talento, universidades, capacidad de inversión y valores—, pero necesita “pasar a la acción para ganar escala y lograr un mercado europeo más integrado y competitivo”.

La universidad en el centro

La presidenta de Santander ha planteado avanzar hacia una nueva fase del modelo europeo que incorpore plenamente la educación, la investigación y la innovación como pilares estratégicos.

En esta línea, señala la necesidad de reforzar las alianzas universitarias, dotarlas de un marco jurídico más ágil y estable y fomentar iniciativas como los grados europeos, con el objetivo de impulsar la movilidad del talento y mejorar la empleabilidad. También ha subrayado la necesidad de aumentar la financiación y mejorar la gestión de los recursos.

En este contexto, Ana Botín ha planteado dar un paso más en la internacionalización con la creación de un programa de movilidad iberoamericano similar a Erasmus que permita conectar universidades y estudiantes a ambos lados del Atlántico y aprovechar el potencial de una comunidad de más de 600 millones de personas que comparten lengua y cultura.

La era de la IA

Otro de los ejes de la intervención de la presidenta de Santander ha sido el impacto de la inteligencia artificial en el futuro del empleo y la formación. Botín ha señalado que “la IA no sólo está transformando cómo trabajamos, sino cómo aprendemos, colaboramos y generamos oportunidades para más personas”, destacando que los jóvenes ya están liderando esta transformación, con un uso de la IA significativamente superior al de otras generaciones.

En este sentido, ha destacado que para que los jóvenes lideren el futuro, hay que ayudarles a desarrollar tres pilares fundamentales: resiliencia, para adaptarse a entornos cambiantes; innovación, para aplicar la tecnología y ser más eficientes y la cultura en el sentido más amplio de la palabra.

Empleabilidad y conexión universidad-empresa

El impulso de la empleabilidad ha sido otro de los temas abordados durante la Junta. Además de las más de 9.000 personas que han mejorado su formación y habilidades para el empleo en España a través de Santander Open Academy, Banco Santander continúa reforzando la conexión entre universidad y empresa y facilitando el acceso de los jóvenes al mercado laboral a través de la plataforma Universia.

En 2025, esta plataforma gestionó más de 75.000 vacantes de empleo a nivel global, de las que 13.000 fueron en España, consolidándose como una de las principales herramientas de acceso al empleo para estudiantes y recién graduados.

Apoyo a la educación, la empleabilidad y el emprendimiento

Banco Santander mantiene una apuesta pionera y consolidada por la educación, la empleabilidad y el emprendimiento, que desarrolla desde hace 30 años y le distingue del resto de entidades financieras del mundo. El banco ha destinado más de 2.500 millones de euros a estos fines en colaboración con más de 1.000 universidades y entidades de prestigio internacional de 13 países, apoyando a más de 8,3 millones de personas y empresas en este tiempo.

En España, en el último año, la entidad ha contribuido a generar oportunidades para más de 230.000 personas mediante cursos, becas y ayudas en distintos ámbitos.

Asimismo, ha impulsado el talento joven con un nuevo programa que ha concedido 77 becas de excelencia de 12.000 euros cada una, al estudiante más cualificado de cada universidad española. Algunos de sus beneficiarios han participado hoy en un encuentro con la presidenta Ana Botín tras la Junta.