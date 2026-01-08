Alvarez & Marsal refuerza su área de reestructuraciones con Christian Michel

La firma global de servicios profesionales Alvarez & Marsal (“A&M”) ha anunciado la incorporación de Christian Michel desde el área de Private Equity Performance Improvement (PEPI) para reforzar el área Reestructuraciones Operativas. Esta incorporación potencia la capacidad de A&M para acompañar procesos de reestructuración operativa trabajando mano a mano con Mikel Ortega y el resto de líderes de Restructuración en A&M.

Christian aporta más de 30 años de experiencia en mejora del rendimiento, transformaciones organizativas, reestructuraciones y gestión interina. A lo largo de su carrera ha ocupado puestos de CEO durante más de dos décadas en compañías y grupos de empresas propiedad de Private Equity como URSA (Uralita) y Garnica, y ha sido Director de la División Internacional de Campofrío.

Durante su extensa trayectoria profesional, Christian ha demostrado su liderazgo en restructuraciones, transformación y creación de valor, liderando con éxito procesos de recuperación y reestructuración en entornos complejos y multinacionales en compañías de distintos sectores y geografías, incluyendo España, Europa, Estados Unidos y Eurasia.

Ha dirigido con éxito la recuperación de unidades de negocio de bajo rendimiento, la gestión de situaciones complejas y la ejecución de operaciones estratégicas, entre ellas la salida ordenada de patrocinadores de Private Equity, liderado procesos de rescate financiero y transformación operativa, implementando planes de eficiencia y crecimiento que, como CEO interino, se han traducido en resultados de alto impacto. Previo a su incorporación en A&M, trabajó además ocho años en consultoría, donde dirigió proyectos de transformación a gran escala.

Este movimiento permitirá a Christian liderar reestructuraciones operativas de alto impacto

y, al mismo tiempo, continuar impulsando las iniciativas estratégicas del área junto al resto del equipo, trabajando mano a mano con el grupo de liderazgo Europeo de Restructuraciones.

Mikel Ortega, Managing Director Restructuring, indica: “El liderazgo y trayectoria consolidada de Christian en proyectos complejos de turnaround y restructuración operativa aportan unas capacidades y valor clave para apoyar a nuestros clientes en circunstancias críticas muy exigentes.

Por su parte, Christian Michel, Managing Director: “Es un privilegio unirme al equipo de Reestructuring para ayudar a nuestros clientes en sus retos de transformación y reestructuración operativa. Aportaré una visión práctica basada en una experiencia consolidada en la gestión de situaciones complejas ejecutando turnarounds y transformaciones con éxito. “

“La extensa experiencia de Christian y su sólida trayectoria fortalece de manera significativa nuestra posición en España y reafirma nuestro compromiso para ofrecer resultados integrales de alto impacto para todos nuestros clientes en Europa. Estamos encantados de darle la bienvenida” añade Roger Bayly, Managing Director y Co-Leader EMEA de la práctica de Restructuring de la firma.