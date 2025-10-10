Aquaservice recupera más de 10.000 kilos de residuos con su nuevo proyecto Ecowear

Aquaservice, empresa líder en distribución de agua embotellada con dispensador en España y Portugal, ha puesto en marcha un proyecto de economía circular denominado Ecowear, junto con varias empresas y entidades con marcado carácter social, inclusivo y medioambiental.

Esta iniciativa tiene como objetivo dar una segunda vida tanto a los uniformes como a otros elementos descartados como lonas de camiones, soportes publicitarios e incluso piezas de dispensadores. Desde el inicio del proyecto a principios de 2024, la compañía ha logrado transformar más de 10.000 kilos de residuos en productos como mochilas, bandoleras, percheros y bancos de exterior para sus instalaciones, así como materiales para el uso de sus equipos.

Para hacer posible el proyecto, las 77 delegaciones que Aquaservice tiene en España y Portugal envían, a través de su propia red de distribución interna, los materiales textiles depositados por sus equipos a las oficinas centrales de la compañía en Valencia, donde se seleccionan y clasifican para su posterior reutilización, recuperación y transformación en nuevos productos. Toda la ropa laboral que llega al centro de clasificación y está en buen estado se reutiliza como dotación para las personas que trabajan en Aquaservice, se transforma para realizar nuevas prendas o se dona para fines sociales. Cuando las prendas no permiten ninguna de estas opciones, se trituran y se convierten en un material conocido como “Tejido no Tejido”, similar al fieltro, para poder confeccionar nuevos productos.

En palabras de Eugenio de Miguel, director de Personas y Cultura de Aquaservice: “Como compañía nativa en economía circular, estamos orgullosos de este nuevo proyecto que nació de manera espontánea de un grupo de personas que trabajan en Aquaservice y que hoy ha crecido hasta haber conseguido salvar más de 10.000 kg de residuos gracias al apoyo de nuestros equipos y la ayuda de las empresas y entidades colaboradoras. Para 2026, nuestro objetivo es seguir investigando e innovando para poder diseñar más productos a medida de nuestras necesidades, a partir de materiales descartados en lugar de utilizar materiales vírgenes.”

Empresa referente en economía circular

Aquaservice es una compañía nativa en economía circular que aplica la circularidad en todas sus operaciones a nivel transversal. Este compromiso la convirtió en 2023 en la primera empresa del sector del agua embotellada en obtener el certificado AENOR de Estrategia en Economía Circular. La compañía fabrica, distribuye, reutiliza y recupera sus botellas de 20 litros hasta que llegan al final de su vida útil y, entonces, son valorizadas. Una estrategia que aplica también a sus dispensadores y otros bienes, contribuyendo así a un futuro más sostenible para la industria y para el planeta.

Empresas colaboradoras del proyecto Ecowear

Dentro del proyecto Ecowear, Aquaservice cuenta con la colaboración de varias empresas y entidades que comparten el mismo objetivo: proporcionar un futuro sostenible a todas las materias primas que participan en el ciclo de vida de sus materiales corporativos. Estas empresas y organizaciones son: Ilunion y Catedier, Centros Especiales de Empleo encargados de clasificar y acondicionar la ropa para ponerla de nuevo en circulación; Atelier “El Costurerico”, un taller de confección que promueve la inserción sociolaboral y se encarga de dar un nuevo uso al residuo textil; Proyectos Extraordinarios, empresa social cuyos objetivos son transformar residuos en productos de valor y generar empleo local a mujeres con dificultades de acceso al mercado laboral; A la Lona de Valencia, taller de integración laboral de personas con diversidad funcional que convierte lonas en bolsas y complementos; Arropa, empresa respaldada por Cáritas Diocesana de Valencia que recupera y entrega ropa a personas en riesgo de exclusión social; Plàstic Preciós, proyecto que utiliza el plástico y otros residuos para fabricar muebles y artículos a medida; Albero i Sempere, con los que se ha conseguido, a partir del desecho textil, crear un nuevo tejido (“Tejido no Tejido”) con el que se están comenzando a crear nuevos productos; y Canussa Lab, de su mano han fabricado pizarras para la identificación de productos en almacenes a partir de piezas descartadas de dispensadores y cafeteras.

Primeros productos Ecowear

Aquaservice ha dado un nuevo paso en su compromiso con la sostenibilidad con el lanzamiento de los primeros productos Ecowear, elaborados íntegramente a partir de materiales recuperados. Estos artículos ya forman parte del día a día de los equipos comerciales de la compañía.

Entre ellos destaca una bandolera confeccionada con fibras textiles procedentes de antiguos uniformes (chalecos, chaquetas, pantalones, etc.). Además, a partir de lonas reutilizadas de la propia compañía, se han diseñado y producido bolsas de reparto, mochilas, estuches, tote bags y porta-zapatillas, ofreciendo una segunda vida útil a materiales en desuso.

La iniciativa también se ha extendido a los espacios de trabajo: en la sede central de Valencia y en varias delegaciones se han instalado bancos en las zonas de descanso y percheros realizados con materiales reciclados.
























